Президент Владимир Зеленский допустил возможность развертывания украинскими военными групп перехвата на британских военных базах на острове Кипр для противодействия дронам.

Об этом глава государства заявил в обращении к парламенту Великобритании во вторник, 17 марта.

Зеленский предложил Британии оборонное сотрудничество

— Ваши военные базы на Кипре. Вот как могло бы выглядеть наше предложение по безопасности. Наши эксперты развернули бы группы перехвата, установили бы радары и акустические системы наблюдения, и все это сработало бы. Если бы Иран начал масштабное нападение, подобное российским атакам, мы гарантировали бы защиту. Вот такое подкрепление мы предлагаем, — отметил президент Украины.

По его словам, такое подкрепление “может вскоре понадобиться по всей Европе”.

Зеленский предполагает, что РФ может попытаться применить для воздушных атак так называемый теневой флот.

— Дроны можно запускать не только с суши, но и с кораблей, находящихся в море. Такие удары на большие расстояния уже не являются редкостью. Различные страны уже их используют. А поскольку в европейских морях до сих пор много танкеров из российского теневого флота, запуск дронов с таких судов уже не является чем-то неожиданным, — добавил Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский прибыл в Великобританию.

В Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию об усиленном сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

К слову, 2 марта два дрона пытались атаковать британскую авиабазу Акротири на острове Кипр. В ответ на приближение БпЛА к военному объекту в воздух поднялись военные самолеты.

Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис сообщил, что с двумя беспилотными летательными аппаратами, которые направлялись к британской авиабазе в Акротири, “разобрались относительно быстро”, пишет местное издание Cyprus Mail.

Дроны, направлявшиеся в сторону Кипра, были запущены с территории Ирана.

