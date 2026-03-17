Президент Володимир Зеленський припустив можливість розгортання українськими військовими груп перехоплення на британських військових базах на острові Кіпр для протидії дронам.

Про це глава держави заявив у зверненні до парламенту Великої Британії у вівторок, 17 березня.

Зеленський запропонував Британії оборонну співпрацю

– Ваші військові бази на Кіпрі. Ось як могла б виглядати наша пропозиція щодо безпеки. Наші експерти розгорнули б групи перехоплення, встановили б радари та акустичні системи спостереження, і все це спрацювало б. Якби Іран розпочав масштабний напад, подібний до російських атак, ми гарантували б захист. Ось таке підкріплення ми пропонуємо, – зазначив президент України.

За його словами, таке підкріплення “може незабаром знадобитися по всій Європі”.

Зараз дивляться

Зеленський припускає, що РФ може спробувати застосувати для повітряних атак так званий тіньовий флот.

– Дрони можна запускати не тільки з суші, а й з кораблів, у морі. Такі удари на великі відстані вже не є рідкістю. Різні країни вже їх використовують. А оскільки в європейських морях досі багато танкерів із російського тіньового флоту, запуск дронів з таких суден вже не є чимось несподіваним, – додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський прибув до Великої Британії.

У Лондоні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали декларацію про посилену співпрацю у сфері безпеки та оборони.

До слова, 2 березня два дрони намагалися атакувати британську авіабазу Акротірі на острові Кіпр. У відповідь на наближення БпЛА до військового об’єкта в повітря піднялися військові літаки.

Речник уряду Кіпру Контантінос Летімбіотіс повідомив, що з двома безпілотними літальними апаратами, які прямували до британської авіабази в Акротірі, “розібралися відносно швидко”, пише місцеве видання Cyprus Mail.

Дрони, що прямували в бік Кіпру, були випущені з території Ірану.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.