Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон днем во вторник, 17 марта.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Визит Зеленского в Лондон: что запланировано

По информации журналистов, Владимир Зеленский начнет свой визит со встречи с королем Великобритании Чарльзом III в Букингемском дворце.

После этого президент Украины прибудет в резиденцию премьер-министра Великобритании, где проведет двустороннюю встречу с Киром Стармером.

Затем состоится совместная встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Позже президент Украины должен выступить перед членами парламента Великобритании.

По информации британского правительства, две страны готовятся подписать новые соглашения.

Британский премьер Стармер и президент Украины Зеленский планируют подписать обновленную декларацию в сфере оборонной промышленности. Документ предусматривает объединение украинского боевого опыта с мощностями британского ВПК для совместного выпуска беспилотников и внедрения инновационных оборонных решений.

Соглашение предусматривает не только двустороннее сотрудничество, но и привлечение третьих стран к развитию оборонных технологий.

Ключевым этапом станет создание при Министерстве обороны Украины Центра передового опыта в области искусственного интеллекта. На этот проект Великобритания выделяет 500 тыс. фунтов стерлингов, чтобы максимально интегрировать искусственный интеллект в боевые процессы.

Такой формат сотрудничества позволит Лондону перенять украинский военный опыт для модернизации собственной системы обороны.

