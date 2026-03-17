Владимир Зеленский прибыл в Лондон: что известно о визите
- Во время визита в Лондон Владимир Зеленский проведет встречи с королем Чарльзом III, премьером Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте, а также выступит в британском парламенте.
- Главным результатом поездки станет подписание оборонной декларации, предусматривающей совместное производство дронов и привлечение третьих стран к технологическому сотрудничеству.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон днем во вторник, 17 марта.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Визит Зеленского в Лондон: что запланировано
По информации журналистов, Владимир Зеленский начнет свой визит со встречи с королем Великобритании Чарльзом III в Букингемском дворце.
После этого президент Украины прибудет в резиденцию премьер-министра Великобритании, где проведет двустороннюю встречу с Киром Стармером.
Затем состоится совместная встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Позже президент Украины должен выступить перед членами парламента Великобритании.
По информации британского правительства, две страны готовятся подписать новые соглашения.
Британский премьер Стармер и президент Украины Зеленский планируют подписать обновленную декларацию в сфере оборонной промышленности. Документ предусматривает объединение украинского боевого опыта с мощностями британского ВПК для совместного выпуска беспилотников и внедрения инновационных оборонных решений.
Соглашение предусматривает не только двустороннее сотрудничество, но и привлечение третьих стран к развитию оборонных технологий.
Ключевым этапом станет создание при Министерстве обороны Украины Центра передового опыта в области искусственного интеллекта. На этот проект Великобритания выделяет 500 тыс. фунтов стерлингов, чтобы максимально интегрировать искусственный интеллект в боевые процессы.
Такой формат сотрудничества позволит Лондону перенять украинский военный опыт для модернизации собственной системы обороны.