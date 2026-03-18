Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре Ирана в провинции Бушер.

Об этом сообщают иранское издание Al Jazeera и The Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников.

По уточненной информации, атаки Израиля произошли по иранским объектам, связанным с морским месторождением Южный Парс.

Южный Парс — это часть гигантского месторождения, разрабатываемого совместно Ираном и Катаром (там оно носит название Северный купол). В 2025 году на нем зафиксировали исторический максимум добычи — 730 млн куб. м газа в сутки.

По информации издания Bloomberg, цены на нефть и европейский газ выросли после заявлений Ирана об авиаударах. В частности, стоимость нефти марки Brent выросла на 5% до максимума в $108,60 за баррель, хотя европейский бенчмарк на газ подскочил на 7,9%.

Журналисты отмечают, что это была крупнейшая атака на энергетическую инфраструктуру Ирана с момента начала войны.

Последствия удара ощутит и Турция, для которой газ из Ирана составляет десятую часть от общего объема потребления.

Как сообщает Al Jazeera, Тегеран готовит ответ на атаки по газовой инфраструктуре. Иранские чиновники намекнули, что под ударом окажутся объекты, которые до сих пор считались недосягаемыми или безопасными.

Издание The Jerusalem Post, ссылаясь на источник в израильском правительстве, уточнило, что операция была заранее согласована с Соединенными Штатами Америки.

