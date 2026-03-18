Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по газовій інфраструктурі Ірану в провінції Бушер.

Про це повідомляють іранське видання Al Jazeera та The Jerusalem Post з посиланням на ізраїльських посадовців.

За уточненою інформацією, атаки Ізраїлю відбулися на іранські об’єкти, пов’язані з морським родовищем Південний Парс.

Зараз дивляться

Південний Парс — це частина гігантського родовища, що розробляється спільно Іраном та Катаром (там він має назву Північний купол). У 2025 році на ньому зафіксували історичний максимум видобутку — 730 млн куб. м газу за добу.

За інформацією видання Bloomberg, ціни на нафту та європейський газ зросли після заяв Ірану про авіаудари. Зокрема, вартість нафти марки Brent зросла на 5% до максимуму в $108,60 за барель, хоча європейський бенчмарк на газ підскочив на 7,9%.

Журналісти зазначають, що це була найбільша атака на енергетичну інфраструктуру Ірану з моменту початку війни.

Наслідки удару відчує і Туреччина, для якої газ з Ірану становить десяту частину від загального обсягу споживання.

Як повідомляє Al Jazeera, Тегеран готує відповідь на атаки по газовій інфраструктурі. Іранські посадовці натякнули, що під ударом опиняться об’єкти, які досі вважалися недосяжними або безпечними.

Видання The Jerusalem Post, посилаючись на джерело в ізраїльському уряді, уточнило, що операція була заздалегідь узгоджена зі Сполученими Штатами Америки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.