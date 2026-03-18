В ночь на 18 марта израильские Военно-воздушные силы ликвидировали министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба в результате целенаправленного удара в Тегеране.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В 2021 году бывший верховный лидер Али Хаменеи назначил Хатиба главой Министерства разведки Ирана.

Под его руководством ведомство стало ключевым инструментом для проведения внутренних репрессий и координации террористической деятельности иранского режима.

Иранская разведка использует современные технологии для шпионажа и проведения тайных операций по всему миру. Главными целями ведомства являются Государство Израиль, а также иранские граждане, за которыми ведется постоянное наблюдение.

Как глава разведки, Хатиб стал ключевой фигурой в подавлении общенациональных протестов в Иране, будучи ответственным за массовые аресты и убийства активистов. Он лично руководил репрессиями против граждан во время протестов в честь Махсы Амини в 2022–2023 годах.

Кроме того, Хатиб координировал террористические атаки иранской разведки на израильские и американские цели по всему миру. В частности, под его руководством осуществлялись нападения на объекты внутри Израиля во время операции Рычащий лев.

Ранее Хатиб занимал ряд ответственных должностей в разведке Корпуса стражей исламской революции (КСИР), где зарекомендовал себя как один из ведущих специалистов по сбору информации.

В Армии обороны Израиля заявляют, что ЦАХАЛ будет продолжать операции против командиров иранского террористического режима.

