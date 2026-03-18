России не удалось воспользоваться ростом цен на нефть из-за погоды и атаки дронов.

Россия пытается в полной мере воспользоваться преимуществами роста мировых цен на нефть, вызванного войной на Ближнем Востоке, однако атаки дронов на экспортную инфраструктуру и погода ограничивают ее экспорт нефти, пишет Reuters, ссылаясь на данные LSEG и источники.

Азиатские государства, включая Таиланд, Индонезию, Шри-Ланку, Китай и другие после временного ослабления США нефтяных санкций против РФ, проявили заинтересованность в закупках российского сырья. Это обусловлено желанием компенсировать дефицит поставок, который вызван конфликтом на Ближнем Востоке.

Рост спроса вместе с ростом международных цен на нефть должен был увеличить доходы РФ от продаж, однако этого не произошло — экспорт сырья Россией не увеличился.

Более того объем отгрузки нефти из трех главных западных портов России – Приморска, Усть-Луги и Новороссийска – может упасть до 1,7 млн ​​баррелей за день в марте, что меньше первоначального плана в 1,8 млн баррелей за день в месяц.

В то же время, экспорт сырой нефти и продуктов ее переработки из России в феврале упал до самого низкого уровня с начала конфликта в Украине в 2022 году, сообщило на прошлой неделе Международное энергетическое агентство.

Снижение экспорта обусловлено низкой загрузкой из черноморского порта Новороссийск, которое может сократиться вдвое в марте по сравнению с февральским уровнем из-за регулярных ударов дронов и погодных проблем, свидетельствуют данные LSEG, торговых источников и оценки Reuters. Эти цифры предварительные и могут измениться в течение месяца.

В конце прошлой недели источники сообщили ⁠Reuters, что экспортные и транзитные потоки нефти через Новороссийск в марте отставали от графика на 10 дней из-за постоянных штормов и атак дронов.

