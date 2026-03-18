Росії не вдалося скористатися зростанням цін на нафту через погоду та атаки дронів.

Росія намагається повною мірою скористатися перевагами зростання світових цін на нафту, спричиненого війною на Близькому Сході, проте атаки дронів на експортну інфраструктуру та негода обмежують її експорт нафти, пише Reuters, посилаючись на дані LSEG та джерела.

Азійські держави, включаючи Таїланд, Індонезію, Шрі-Ланку, Китай та інші після тимчасового послаблення США нафтових санкцій проти РФ виявили зацікавленість у закупівлях російської сировини. Це обумовлено бажанням компенсувати дефіцит поставок, який було спричинено конфліктом на Близькому Сході.

Зараз дивляться

Зростання попиту разом зі зростанням міжнародних цін на нафту мало б збільшити доходи РФ від продажів, однак цього не сталося – експорт сировини Росією не зріс.

Ба більше, обсяг відвантаження нафти з трьох головних західних портів Росії — Приморська, Усть-Луги та Новоросійська — може впасти до 1,7 млн барелів на день у березні, що менше початкового плану в 1,8 млн барелів на день на місяць.

Водночас експорт сирої нафти та продуктів її переробки з Росії в лютому скоротився до найнижчого рівня з початку конфлікту в Україні у 2022 році, повідомило минулого тижня Міжнародне енергетичне агентство.

Зниження експорту зумовлене низьким завантаженням з чорноморського порту Новоросійськ, яке може скоротитися вдвічі у березні порівняно з рівнем у лютому через регулярні удари дронів та погодні проблеми, свідчать дані LSEG, торговельних джерел та оцінки Reuters. Ці цифри є попередніми та можуть змінитися протягом місяця.

Наприкінці минулого тижня джерела повідомили ⁠Reuters, що експортні та транзитні потоки нафти через Новоросійськ у березні відставали від графіка на 10 днів через постійні шторми та атаки дронів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.