Снаряд попал в территорию Бушерской атомной электростанции в Иране, однако повреждений объекта и пострадавших нет.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

Удар по Бушерской АЭС: что известно

По данным агентства, иранская сторона сообщила МАГАТЭ, что вечером во вторник снаряд попал в территорию Бушерской АЭС.

В то же время, по предварительной информации, повреждений самой станции не зафиксировано.

Также нет сообщений о пострадавших среди персонала.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны к максимальной сдержанности, чтобы избежать риска ядерной аварии.

В агентстве отметили необходимость избегать эскалации вблизи ядерных объектов.

Рафаэль Гросси подчеркнул, что любые удары по подобной инфраструктуре могут представлять серьезную угрозу для безопасности.

Напомним, что еще в июне Международное агентство по атомной энергии сообщало о ситуации вокруг ядерных объектов Ирана после ночной атаки Израиля.

Тогда после ударов в ночь на 13 июня в агентстве заявили, что Бушерская АЭС не была целью атаки и не пострадала. Также на площадке в Нетензе не зафиксировали повышения уровня радиации.

По данным Израиля, тогда удары нанесли по десяткам объектов, связанных с иранской ядерной программой, ракетными разработками и командными центрами. Под удар попали, в частности, Тегеран, Нетенз, Хамадан, Хоррамабад и Пираншахр.

Уже 3 марта МАГАТЭ сообщило о повреждении входных сооружений подземного завода по обогащению топлива в иранском Нетензе.

