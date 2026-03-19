Главы МИД 12 стран призвали Иран к деэскалации в регионе
- Министры иностранных дел 12 арабских и исламских государств призвали Иран немедленно прекратить атаки на страны региона.
- В совместном заявлении они осудили удары Ирана по жилым районам и гражданской инфраструктуре.
- Главы МИД подчеркнули, что такие действия не могут быть оправданы и подтвердили право своих государств на самозащиту.
Министры иностранных дел 12 арабских и исламских государств призвали Иран немедленно прекратить атаки на страны региона и воздержаться от действий, которые угрожают стабильности на Ближнем Востоке.
Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Эр-Рияде, которое цитирует турецкое агентство Anadolu.
Заявления глав МИД по Ирану на встрече в Эр-Рияде
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 19 марта состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Кувейта, Ливана, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии, Сирии, Турции, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.
Главной темой переговоров были вопросы безопасности и стабильности в регионе на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.
В совместном заявлении по итогам встречи участники осудили преднамеренные атаки Ирана с применением баллистических ракет и беспилотников, направленные по жилым районам и гражданской инфраструктуре.
В документе отмечается, что под ударами оказывались нефтяные объекты, опреснительные установки, аэропорты, жилые комплексы и дипломатические учреждения.
Министры подчеркнули, что такие атаки не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах.
Они также подтвердили право своих государств на самозащиту в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Отдельно главы МИД призвали Тегеран уважать международное право и принципы добрососедства как первый шаг к деэскалации и восстановлению стабильности в регионе.
Какие еще требования выдвинули Ирану
Участники саммита заявили, что будущее отношений с Тегераном будет зависеть от уважения к суверенитету их государств, невмешательства во внутренние дела и отказа от угроз соседям.
Кроме того, они призвали иранские власти воздержаться от действий, которые могут поставить под угрозу международное судоходство в Ормузском проливе и морскую безопасность в Баб-эль-Мандебском проливе.
Также министры подтвердили поддержку суверенитета, стабильности и территориальной целостности Ливана и осудили израильские удары по этой стране.
По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации и координацию для реагирования на события в регионе.
Ранее в Брюсселе министры иностранных дел Евросоюза заявляли, что не хотят эскалации войны вокруг Ирана.
В частности, европейские дипломаты осторожно отнеслись даже к идее перенаправления уже имеющейся военно-морской миссии в Красном море в Ормузский пролив.
В Японии также заявляли, что не планируют отправлять корабли для сопровождения танкеров в этом районе.
Великобритания пока не готова брать на себя обязательства по полноценной военно-морской миссии, хотя премьер Кир Стармер отмечал, что будет изучать возможные варианты вместе с союзниками.