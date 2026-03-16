Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО может ждать “очень плохое” будущее, если союзники Североатлантического блока не помогут Соединенным Штатам обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Об этом Дональд Трамп заявил в интервью Financial Times.

Трамп призвал НАТО помочь США: что известно

По словам американского президента, страны, которые получают выгоду от судоходства через Ормузский пролив, должны помочь обеспечить его безопасность.

Сейчас смотрят

— Вполне логично, что те, кто получает выгоду от этого пролива, помогут обеспечить, чтобы там не произошло ничего плохого. Если не будет ответа или он будет отрицательным, это будет очень плохо для будущего НАТО, — заявил Трамп.

В то же время президент США выразил сомнение, что союзники по Альянсу согласятся на его призыв.

Он напомнил, что США помогали союзникам в вопросе Украины, хотя она находится “за тысячи миль” от Соединенных Штатов.

— Мы были очень добрыми. Мы не должны были помогать им с Украиной. Теперь посмотрим, помогут ли они нам, — сказал Трамп.

На уточнение журналистов, какую именно поддержку он ожидает от союзников, Трамп ответил, что нужна “любая помощь”.

По его словам, европейские страны имеют больше тральщиков, чем США, поэтому могут присоединиться к обеспечению безопасности морских путей.

Кроме того, американский президент не исключил возможность привлечения европейских военных или спецподразделений для нейтрализации сил на иранском побережье, которые, по его словам, создают проблемы в Персидском заливе с помощью дронов и морских мин.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее заявил, что Ормузский пролив остается открытым.

По его словам, ограничения касаются только танкеров и судов, которые принадлежат “врагам Ирана” или атакуют страну и ее союзников.

В то же время многие танкеры и корабли, по словам иранской стороны, продолжают беспрепятственно проходить пролив.

14 марта Дональд Трамп выразил надежду, что несколько стран направят свои военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасного судоходства.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.