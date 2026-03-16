В Брюсселе министры иностранных дел Евросоюза подчеркнули, что не хотят эскалации войны, осторожно относясь даже к перенаправлению уже существующей военно-морской миссии в Красном море к Ормузскому проливу.

Об этом пишет Bloomberg.

Союзники Трампа не хотят эскалации войны в Иране

Чиновники в Японии заявили, что не планируют отправлять корабли для сопровождения танкеров в Ормузском проливе.

Сейчас смотрят

Великобритания не готова взять на себя обязательства по полноценной военно-морской миссии, хотя премьер-министр Кир Стармер заявил, что будет изучать варианты вместе с союзниками.

— Мы не будем втянуты в более масштабную войну. В конечном итоге мы должны открыть Ормузский пролив. Это не простая задача, — сказал премьер-министр Кир Стармер в понедельник, 16 марта.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель высказался еще более прямо:

— Шантаж — это не то, чего я хочу.

Эти ответы фактически стали отказом Трампу, который настаивал, чтобы его союзники по НАТО и в Азии помогли восстановить транспортировку нефти и газа через Ормузский пролив, перекрытый Ираном после ударов США и Израиля.

Примерно пятая часть мировой нефти проходит через этот узкий проход.

Блокада вызвала резкий рост цен на энергоносители, что привело к обеспокоенности правительств инфляцией, замедлением экономики и даже перебоями с поставками продовольствия.

Сегодня чиновники также осторожно относились к поддержке операций Трампа, которые спровоцировали Тегеран на запуск ракет и дронов по всему региону.

— Мы не должны делать ничего, что добавит еще большего напряжения или эскалации. Нам нужно, чтобы прекратились бомбардировки и ракетные удары по всем странам Ближнего Востока, и чтобы мы вернулись за стол переговоров, — сказал в Брюсселе министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Трамп прямо обратился к своим союзникам по НАТО в интервью Financial Times и предупредил, что у Альянса будет “очень плохое будущее”, если его члены не помогут США в Иране.

Новые атаки президента на НАТО получили сдержанную реакцию со стороны европейских чиновников.

— Я не вижу, чтобы НАТО принимало какие-либо решения в этом направлении или могло нести ответственность за Ормузский пролив, — сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Как сообщает NOS, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страна не планирует участвовать в возможной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

— В настоящий момент Нидерланды не будут играть никакой роли в обеспечении безопасности Ормузского пролива, — заявил он.

По словам премьера, из-за большого числа атак в районе пролива развертывание миссии в ближайшее время выглядит маловероятным.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна не будет отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа, пишет Welt.

— Это не наша война, мы ее не начинали. Мы стремимся к дипломатическим решениям и быстрому завершению конфликта, но отправка дополнительных военных кораблей в этот регион, без сомнения, этому не поспособствует, — заявил Писториус.

По его словам, ответственностью государств НАТО в первую очередь является защита территории Альянса, а все остальное — “это вещи, которые могут иметь значение в отдельных случаях или не иметь”.

Возможная дискуссия в рамках НАТО

Некоторые все же были готовы хотя бы выслушать Трампа, если он представит НАТО конкретный план.

— Мы должны это изучить и рассмотреть. Я бы ожидал углубленной дискуссии в рамках НАТО, — сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью Bloomberg TV.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский согласился:

— Если будет запрос в НАТО на обсуждение этого вопроса, мы, конечно, рассмотрим его из уважения и солидарности с нашими союзниками.

Великобритания также изучает возможность развернуть автономные дроны для поиска мин вместе с другими союзниками США, по словам источников Bloomberg.

При этом Британия не планирует присоединяться к полноценной военно-морской миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, пока продолжается война.

— Мы работаем со всеми нашими союзниками, включая наших европейских партнеров, чтобы сформировать жизнеспособный коллективный план, который сможет как можно быстрее восстановить свободу судоходства в регионе, — сказал Стармер.

Однако он предупредил, что развертывание военно-морских сил является “непростым” и не таким однозначным заданием.

Представитель НАТО сообщил Bloomberg, что союзники уже предложили усилить безопасность в Средиземном море.

Отдельные союзники ведут переговоры с США и другими сторонами о том, что еще они могли бы сделать, в том числе по Ормузскому проливу.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас была одной из немногих, кто выступал за то, чтобы блок перенаправил региональные ресурсы к Ормузскому проливу.

В частности, она призвала государства-члены рассмотреть возможность расширения военно-морской миссии Aspides, которую изначально запустили в 2024 году после того, как хуситы атаковали торговые суда в соседнем Красном море.

— Если мы хотим безопасность в этом регионе, самым простым было бы использовать ту операцию, которая есть в регионе, и, возможно, немного ее изменить, — сказала Каллас.

Хотя кораблям Aspides в настоящее время разрешено проходить через Ормузский пролив, их мандат не позволяет им делать что-либо больше. Страны ЕС должны были бы единогласно согласиться на изменение этих директив, что может быть сложно.

Германия уже выразила свое несогласие. В интервью ARD Вадефуль сказал, что сильно сомневается в том, что расширение миссии Aspides в Ормузском проливе усилит безопасность, и что Германия не будет участвовать в этом конфликте.

Италия также не поддерживает перепрофилирование миссии Aspides для охраны Ормузского пролива. В стране задействован один корабль в этой миссии.

— Миссию в Красном море нужно усиливать именно в Красном море, но менять ее сложно, — сказал в понедельник министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Даже если страны ЕС не перенаправят миссию Aspides, они могут быть готовы направить больше ресурсов в регион, сказал дипломат ЕС.

Франция уже отправила два дополнительных судна для усиления Aspides.

Страны также изучают возможность потенциальной операции Коалиции желающих для региона, сказала Каллас.

— Нам также нужно понять, какой будет самый быстрый способ обеспечить это открытие Ормузского пролива, — добавила она.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.