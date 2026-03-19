Политическая часть украинской переговорной группы находится в пути, в субботу запланирована встреча в США.

Об этом сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что необходимо преодолеть паузу в переговорах.

По его словам, от американской стороны поступают сигналы о готовности продолжить работу в существующих форматах переговоров с целью завершения войны России против Украины.

— Переговорная пауза была, пора ее завершать. И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными. Украинская команда – именно политическая часть переговорной группы – уже в пути, в эту субботу мы ожидаем встречи в Соединенных Штатах Америки, – сказал Зеленский в четверг, 19 марта.

Президент отметил, что обсудил переговорный процесс с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, главой Офиса президента Кириллом Будановым и лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией.

— Наш приоритет — сделать всё для того, чтобы обеспечить возможность достойного мира. И я благодарю всех, кто в этом помогает, — подчеркнул президент.

По словам главы государства, на этой неделе Умеров посетил ключевые столицы Ближнего Востока и представил отчёт о результатах телефонных переговоров. На следующий день ожидается более подробный доклад в онлайн-формате.

— Есть понимание, какие новые договоренности по безопасности могут быть с странами в этом регионе. Есть конкретные вещи, которыми они могут поддержать нашу страну, поддержать нашу оборону – прежде всего это ПВО, – и есть то, в чем мы можем поддержать их и уже поддерживаем, – отметил Зеленский.

Президент добавил, что украинские специалисты по противодействию Шахедам уже находятся в соответствующих странах. Они ежедневно отчитываются о выполнении поставленных задач.

