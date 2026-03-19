Політична частина української переговорної групи перебуває в дорозі, у суботу запланована зустріч у США.

Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Українська делегація вирушила до США на переговори

Глава держави наголосив, що необхідно звершити паузу у переговорах.

Зараз дивляться

За його словами, від американської сторони надходять сигнали про готовність продовжити роботу в наявних форматах перемовин з метою завершення війни Росії проти України.

– Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – вже в дорозі, на цю суботу ми очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки, – сказав Зеленський у четвер, 19 березня.

Президент зазначив, що провів обговорення переговорного процесу із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником Офісу президента Кирилом Будановим та лідером фракції Слуга народу Давидом Арахамією.

– Наш пріоритет – зробити все для можливості достойного миру. І я дякую всім, хто із цим допомагає, – наголосив президент.

За словами глави держави, цього тижня Умєров відвідав ключові столиці Близького Сходу та надав звіт про результати розмови телефоном. Наступного дня очікується детальніша доповідь у форматі онлайн.

– Є розуміння, які нові безпекові домовленості можуть бути з країнами в цьому регіоні. Є конкретні речі, якими вони можуть підтримати нашу країну, підтримати наш захист – передусім це ППО, – і є те, у чому ми можемо підтримати їх і вже підтримуємо, – зазначив Зеленський.

Президент додав, що українські фахівці з протидії Шахедам вже перебувають у відповідних країнах. Вони щоденно звітують про виконання поставлених завдань.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.