Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виявила розбіжність у поглядах із більшістю лідерів країн ЄС.

Вона заявила, що розуміє позицію угорського прем’єра Віктора Орбана щодо блокування кредиту Україні у €90 млрд через зупинку нафтопроводу Дружба.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Зараз дивляться

Під час закритого засідання на саміті лідерів ЄС Мелоні заявила колегам, що розуміє причини, через які Орбан порушив свою обіцянку і заблокував надання Україні кредиту у €90 млрд після його схвалення в грудні.

Про це розповіли п’ять дипломатів, обізнаних із конфіденційними обговореннями.

Politico нагадує, що Мелоні та Орбан належать до правих політичних сил, однак італійська прем’єрка здебільшого дотримується основної лінії ЄС, тоді як угорський уряд вважається перешкодою для її реалізації.

Як повідомили джерела, що представляють чотири різні європейські країни, під час зустрічі Мелоні наголосила, що особисто підтримує негайне надання кредиту Україні, але розуміє позицію Орбана, якого наступного місяця чекають вибори.

Один із дипломатів процитував слова Мелоні:

– Позиція Орбана є нормальною, оскільки ситуація змінюється і що якби я опинилася в такій самій ситуації, я б це зрозуміла.

Мелоні також зазначила, що угорський прем’єр раніше займав конструктивну позицію, і не виключено, що він відмовиться від вето, якщо нафтопровід Дружба знову запрацює.

В італійському уряді спростували ці повідомлення.

– Висловлювання, яке приписують прем’єр-міністерці, є абсолютно безпідставним, – заявив представник офісу Мелоні в Римі.

Джерела додали, що більшість інших лідерів ЄС у четвер вранці висловили обурення, коли стало очевидно, що Орбан не має наміру поступатися.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав це рішення “неприйнятним” та безпрецедентним порушенням “червоної лінії” у поведінці Орбана.

Нагадаємо, 19 березня лідери ЄС обговорювали надання Україні кредиту ЄС у €90 млрд, але переконати угорського прем’єра зняти вето не вдалося.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.