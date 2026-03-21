Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС как можно скорее заполнить газохранилища перед зимним сезоном 2026–2027 годов из-за рисков перебоев с поставками энергоносителей на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Об этом сообщает Bloomberg.

ЕС призывает наполнять газохранилища: что известно

В Еврокомиссии предупреждают, что из-за войны на Ближнем Востоке возможны перебои с поставками газа и резкий рост цен на энергоносители.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен в письме к правительствам стран-членов подчеркнул необходимость как можно более быстрого наполнения газохранилищ.

В то же время странам рекомендуется снизить целевые показатели наполнения до 80% и максимально использовать гибкость, предусмотренную законодательством ЕС.

Еврокомиссия установила крайний срок для выполнения обязательств по наполнению газохранилищ — до 1 декабря.

В Брюсселе ожидают, что уже летом 2026 года цены на газ могут резко вырасти из-за геополитической напряженности.

Хотя страны ЕС не являются основными потребителями газа с Ближнего Востока, ситуация в регионе уже влияет на рынок.

В частности, атаки Ирана на производство сжиженного природного газа в Катаре привели к росту цен в Европе на 35%.

Кроме того, газовые объекты в Хабшане в Абу-Даби были временно закрыты после повреждений обломками сбитой ракеты.

Это стало одним из первых сигналов того, что эскалация на Ближнем Востоке может существенно повлиять на энергетическую безопасность европейских стран.

