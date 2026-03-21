Єврокомісія закликала країни-члени ЄС якнайшвидше заповнити газові сховища перед зимовим сезоном 2026–2027 років через ризики перебоїв із постачанням енергоносіїв на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це повідомляє Bloomberg.

У Єврокомісії попереджають, що через війну на Близькому Сході можливі перебої з постачанням газу та різке зростання цін на енергоносії.

Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен у листі до урядів країн-членів наголосив на необхідності якнайшвидшого заповнення газосховищ.

Водночас країнам рекомендують знизити цільові показники заповнення до 80% і максимально використати гнучкість, передбачену законодавством ЄС.

Єврокомісія встановила дедлайн для виконання зобов’язань щодо заповнення газосховищ — до 1 грудня.

У Брюсселі очікують, що вже влітку 2026 року ціни на газ можуть різко зрости через геополітичну напруженість.

Хоч країни ЄС не є основними споживачами газу з Близького Сходу, ситуація в регіоні вже впливає на ринок.

Зокрема, атаки Ірану на виробництво зрідженого природного газу в Катарі призвели до зростання цін у Європі на 35%.

Крім того, газові об’єкти в Хабшані в Абу-Дабі тимчасово закривали після пошкоджень уламками від збитої ракети.

Це стало одним із перших сигналів того, що ескалація на Близькому Сході може суттєво вплинути на енергетичну безпеку європейських країн.

