Парламент Молдовы в первом чтении поддержал выход страны из Содружества Независимых Государств (СНГ), а также денонсацию договора о его создании и связанных с ним документов.

Об этом сообщает государственное информационное агентство Moldpres.

Почему Молдова выходит из СНГ: что известно

Отмечается, что инициатором денонсации соглашения выступило министерство иностранных дел Молдовы.

Сейчас смотрят

В ведомстве пояснили, что принципы СНГ, в частности касающиеся взаимного уважения территориальной целостности, больше не соблюдаются.

В МИД напомнили о полномасштабной войне России против Украины, агрессии против Грузии, а также о присутствии российских войск в непризнанном Приднестровье.

Глава молдавской дипломатии Михай Попшой, выступая в парламенте, заявил, что СНГ фактически превратилось в инструмент влияния Кремля и утратил свою актуальность для страны.

— Эта “чемодан без ручки” не принесла нам процветания, не защитила наш суверенитет и не обеспечила безопасность. Наоборот — она делала нас уязвимыми перед различными формами давления, — подчеркнул Попшой.

По его словам, выход из СНГ является логичным шагом в контексте курса Молдовы на интеграцию в Европейский Союз.

Реакция оппозиции и экономические риски

В то же время представители оппозиции раскритиковали решение парламента.

Они предупреждают о возможных экономических последствиях, в частности для торговли со странами СНГ, а также для граждан Молдовы, работающих в этих государствах.

Кроме того, оппозиционные депутаты заявляют, что такой шаг может затруднить международное сотрудничество страны.

В случае окончательного выхода из органов СНГ Молдова сможет сэкономить около $180 тыс. ежегодных взносов.

В то же время страна планирует сохранить сотрудничество с государствами СНГ в двустороннем формате, а также остаться участницей части соглашений — прежде всего в социальной и экономической сферах.

Окончательное решение парламент должен принять во втором чтении.

По данным СМИ, процесс выхода Молдовы из СНГ начался в январе 2026 года.

За последние два года страна уже расторгла 71 из 283 соглашений в рамках организации, еще около 60 находятся на рассмотрении.

СНГ — это региональная международная организация, объединяющая ряд постсоветских государств и созданная после распада СССР.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.