Молдова сделала шаг к выходу из СНГ: парламент поддержал решение
- Парламент Молдовы поддержал выход из СНГ в первом чтении.
- Решение объясняют войной РФ и нарушением принципов организации.
- МИД Молдовы называет СНГ инструментом влияния Кремля.
Парламент Молдовы в первом чтении поддержал выход страны из Содружества Независимых Государств (СНГ), а также денонсацию договора о его создании и связанных с ним документов.
Об этом сообщает государственное информационное агентство Moldpres.
Почему Молдова выходит из СНГ: что известно
Отмечается, что инициатором денонсации соглашения выступило министерство иностранных дел Молдовы.
В ведомстве пояснили, что принципы СНГ, в частности касающиеся взаимного уважения территориальной целостности, больше не соблюдаются.
В МИД напомнили о полномасштабной войне России против Украины, агрессии против Грузии, а также о присутствии российских войск в непризнанном Приднестровье.
Глава молдавской дипломатии Михай Попшой, выступая в парламенте, заявил, что СНГ фактически превратилось в инструмент влияния Кремля и утратил свою актуальность для страны.
— Эта “чемодан без ручки” не принесла нам процветания, не защитила наш суверенитет и не обеспечила безопасность. Наоборот — она делала нас уязвимыми перед различными формами давления, — подчеркнул Попшой.
По его словам, выход из СНГ является логичным шагом в контексте курса Молдовы на интеграцию в Европейский Союз.
Реакция оппозиции и экономические риски
В то же время представители оппозиции раскритиковали решение парламента.
Они предупреждают о возможных экономических последствиях, в частности для торговли со странами СНГ, а также для граждан Молдовы, работающих в этих государствах.
Кроме того, оппозиционные депутаты заявляют, что такой шаг может затруднить международное сотрудничество страны.
В случае окончательного выхода из органов СНГ Молдова сможет сэкономить около $180 тыс. ежегодных взносов.
В то же время страна планирует сохранить сотрудничество с государствами СНГ в двустороннем формате, а также остаться участницей части соглашений — прежде всего в социальной и экономической сферах.
Окончательное решение парламент должен принять во втором чтении.
По данным СМИ, процесс выхода Молдовы из СНГ начался в январе 2026 года.
За последние два года страна уже расторгла 71 из 283 соглашений в рамках организации, еще около 60 находятся на рассмотрении.
СНГ — это региональная международная организация, объединяющая ряд постсоветских государств и созданная после распада СССР.