Парламент Молдови у першому читанні підтримав вихід країни зі Співдружності незалежних держав (СНД), а також денонсацію угоди про її створення та пов’язаних документів.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство Moldpres.

Чому Молдова виходить із СНД: що відомо

Зазначається, що ініціатором денонсації угоди виступило міністерство закордонних справ Молдови.

Зараз дивляться

У відомстві пояснили, що принципи СНД, зокрема щодо взаємної поваги до територіальної цілісності, більше не дотримуються.

У МЗС нагадали про повномасштабну війну Росії проти України, агресію проти Грузії, а також присутність російських військ у невизнаному Придністров’ї.

Глава молдовської дипломатії Міхай Попшой, виступаючи у парламенті, заявив, що СНД фактично перетворилася на інструмент впливу Кремля і втратила свою актуальність для країни.

— Ця “валіза без ручки” не принесла нам процвітання, не захистила наш суверенітет і не забезпечила безпеку. Навпаки — вона робила нас уразливими до різних форм тиску, — наголосив Попшой.

За його словами, вихід із СНД є логічним кроком у контексті курсу Молдови на інтеграцію до Європейського Союзу.

Реакція опозиції та економічні ризики

Водночас представники опозиції розкритикували рішення парламенту.

Вони попереджають про можливі економічні наслідки, зокрема для торгівлі з країнами СНД, а також для громадян Молдови, які працюють у цих державах.

Крім того, опозиційні депутати заявляють, що такий крок може ускладнити міжнародну співпрацю країни.

У разі остаточного виходу з органів СНД Молдова зможе заощадити близько $180 тис. щорічних внесків.

Водночас країна планує зберегти співпрацю з державами СНД у двосторонньому форматі, а також залишитися учасницею частини угод — передусім у соціальній та економічній сферах.

Остаточне рішення парламент має ухвалити у другому читанні.

За даними ЗМІ, процес виходу Молдови зі СНД розпочався у січні 2026 року.

За останні два роки країна вже скасувала 71 із 283 угод у межах організації, ще близько 60 перебувають на розгляді.

СНД — це регіональна міжнародна організація, яка об’єднує низку пострадянських держав і була створена після розпаду СРСР.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.