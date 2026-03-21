Вечером 21 марта Иран нанес ракетные удары по израильским городам Димона и Арад, в результате чего ранения получили около 100 человек.

Об этом сообщают The Times of Israel, МАГАТЭ и Clash Report.

Удар по Димоне: что известно

Балистическая ракета попала в район города Димона на юге Израиля — недалеко от одного из ключевых ядерных объектов страны.

По предварительным данным, пострадали более 30 человек, среди которых 12-летний мальчик с тяжёлыми ранениями.

Известно, что в Димоне расположен ядерный исследовательский центр Негев, который считается центральным элементом ядерной программы Израиля. Объект включает в себя реактор и, по оценкам экспертов, может быть связан с производством плутония.

Ракета упала примерно в 12 км от этого объекта.

МАГАТЭ призвало к максимальной военной сдержанности после инцидента.

В агентстве заявили, что не зафиксировали признаков повреждения ядерного центра Негев, а также не обнаружили повышенного уровня радиации.

— Информация от государств региона свидетельствует, что аномальных уровней радиации не зафиксировано, — отметили в МАГАТЭ.

Удар по Араду: что известно

Еще один удар Иран нанес по городу Арад. По данным спасателей, в результате повреждений жилых домов ранения получили не менее 64 человек.

Среди них семеро находятся в тяжелом состоянии, 15 — в состоянии средней тяжести и более 40 получили легкие травмы.

Пострадавших эвакуируют в больницы, также продолжается разбор завалов — под ними могут оставаться люди.

Власти объявили чрезвычайную ситуацию в связи с большим количеством пострадавших.

Injuries are reported and damage was caused to several buildings in the southern city of Arad following Iran's latest ballistic missile attack.

По данным израильских СМИ, ракеты, которые попали в Димону и Арад и не были перехвачены, не являются новыми и уже использовались ранее.

В настоящее время военные выясняют причины, по которым системы ПВО не смогли перехватить эти ракеты.

