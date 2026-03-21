Увечері 21 березня Іран завдав балістичних ударів по ізраїльських містах Дімона та Арад, унаслідок чого поранення дістали близько 100 людей.

Про це повідомляють The Times of Israel, МАГАТЕ, та Clash Report.

Удар по Дімоні: що відомо

Балістична ракета влучила у район міста Дімона на півдні Ізраїлю — неподалік одного з ключових ядерних об’єктів країни.

За попередніми даними, постраждали понад 30 людей, серед яких 12-річний хлопчик із тяжкими пораненнями.

Відомо, що у Дімоні розташований ядерний дослідницький центр Негев, який вважається центральним елементом ядерної програми Ізраїлю. Об’єкт включає реактор і, за оцінками експертів, може бути пов’язаний із виробництвом плутонію.

Ракета впала приблизно за 12 км від цього об’єкта.

МАГАТЕ закликало до максимальної військової стриманості після інциденту.

У агентстві заявили, що не зафіксували ознак пошкодження ядерного центру Негев, а також не виявили підвищеного рівня радіації.

— Інформація від держав регіону свідчить, що аномальних рівнів радіації не зафіксовано, — зазначили в МАГАТЕ.

Удар по Араду: що відомо

Ще один удар Іран завдав по місту Арад. За даними рятувальників, унаслідок пошкоджень житлових будинків поранення дістали щонайменше 64 людини.

Серед них семеро перебувають у тяжкому стані, 15 — у стані середньої тяжкості та понад 40 отримали легкі травми.

Постраждалих евакуюють до лікарень, також триває розбір завалів — під ними можуть залишатися люди.

Влада оголосила надзвичайну ситуацію у зв’язку з великою кількістю постраждалих.

Injuries are reported and damage was caused to several buildings in the southern city of Arad following Iran’s latest ballistic missile attack. pic.twitter.com/TszuTJdlAc — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 21, 2026

За даними ізраїльських медіа, ракети, які влучили у Дімону та Арад і не були перехоплені, не є новими та вже використовувалися раніше.

Наразі військові з’ясовують причини, чому системи ППО не змогли перехопити ці ракети.

