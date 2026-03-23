Администрация президента США рассматривает возможность пригласить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на встречу с Дональдом Трампом, однако окончательное решение пока не принято.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на специального представителя США по Беларуси Джона Коула.

Возможная встреча Трампа с Лукашенко: что известно

По словам Джона Коула, вопрос о возможном визите Лукашенко в США обсуждается уже несколько месяцев.

Рассматривается вариант проведения встречи либо в Белом доме, либо в резиденции президента США Мар-а-Лаго.

В то же время никакого окончательного решения по этому поводу пока не принято.

По данным СМИ, в пятницу Александр Лукашенко заявил, что Дональд Трамп якобы уже пригласил его в Мар-а-Лаго для обсуждения “большой сделки”.

Это заявление прозвучало после того, как беларусские власти освободили 250 политических заключенных, а США ослабили санкции против Беларуси.

Американские чиновники пытаются представить возможное сближение с Минском прежде всего как гуманитарную инициативу.

По словам Джона Коула, примерно 95% сотрудничества с Беларусью касается именно гуманитарных вопросов.

Он также подчеркнул, что Вашингтон не намерен “вбивать клин” между Лукашенко и Россией.

Напомним, что Украина поддерживает расследование Международного уголовного суда в отношении преступлений режима Александра Лукашенко.

В Украине также подчеркивают, что режим Лукашенко должен нести ответственность и за поддержку России в войне против Украины.

