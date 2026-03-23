Трамп может встретиться с Лукашенко в Белом доме или в Мар-а-Лаго — FT
Администрация президента США рассматривает возможность пригласить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на встречу с Дональдом Трампом, однако окончательное решение пока не принято.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на специального представителя США по Беларуси Джона Коула.
Возможная встреча Трампа с Лукашенко: что известно
По словам Джона Коула, вопрос о возможном визите Лукашенко в США обсуждается уже несколько месяцев.
Рассматривается вариант проведения встречи либо в Белом доме, либо в резиденции президента США Мар-а-Лаго.
В то же время никакого окончательного решения по этому поводу пока не принято.
По данным СМИ, в пятницу Александр Лукашенко заявил, что Дональд Трамп якобы уже пригласил его в Мар-а-Лаго для обсуждения “большой сделки”.
Это заявление прозвучало после того, как беларусские власти освободили 250 политических заключенных, а США ослабили санкции против Беларуси.
Американские чиновники пытаются представить возможное сближение с Минском прежде всего как гуманитарную инициативу.
По словам Джона Коула, примерно 95% сотрудничества с Беларусью касается именно гуманитарных вопросов.
Он также подчеркнул, что Вашингтон не намерен “вбивать клин” между Лукашенко и Россией.
Напомним, что Украина поддерживает расследование Международного уголовного суда в отношении преступлений режима Александра Лукашенко.
В Украине также подчеркивают, что режим Лукашенко должен нести ответственность и за поддержку России в войне против Украины.