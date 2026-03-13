Украина приветствовала решение Международного уголовного суда начать расследование преступлений режима Александра Лукашенко.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Расследование МУС в отношении режима Лукашенко: реакция Украины

По словам Андрея Сибиги, Украина поддерживает решение Международного уголовного суда перейти к открытому расследованию преступлений режима Лукашенко против беларусского народа.

Сейчас смотрят

— Мы приветствуем решение Международного уголовного суда начать инициированное Литвой расследование преступлений режима Лукашенко против народа Беларуси, — подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что этот шаг является важным сигналом о неотвратимости ответственности.

— Это посылает мощный сигнал о том, что безнаказанности не будет даже для тех, кто считает себя выше закона и любых норм гуманности, — добавил он.

Сибига подчеркнул, что Украина давно выступает за привлечение режима Лукашенко к ответственности.

В частности, как за преступления против собственного народа, так и за поддержку России в войне против Украины.

По его словам, справедливость необходима для будущего демократической и европейской Беларуси.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что европейские страны, которые не граничат непосредственно с Россией и Беларусью, не всегда осознают уровень угроз, исходящих от этих государств.

По его словам, среди гибридных угроз — организованная властями нелегальная миграция, направленная на дестабилизацию соседних стран.

Павел также подчеркнул, что страны Балтии гораздо серьезнее оценивают эти риски и активно поддерживают Украину, в частности увеличивая расходы на оборону и помощь Киеву.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.