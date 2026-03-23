Адміністрація президента США розглядає можливість запросити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на зустріч із Дональдом Трампом, однак остаточного рішення поки не ухвалено.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на спеціального представника США з питань Білорусі Джона Коула.

За словами Джона Коула, питання можливого візиту Лукашенка до США обговорюється вже кілька місяців.

Зараз дивляться

Розглядається варіант проведення зустрічі або у Білому домі, або в резиденції президента США Мар-а-Лаго.

Водночас жодного остаточного рішення щодо цього наразі не ухвалено.

За даними ЗМІ, у п’ятницю Олександр Лукашенко заявив, що Дональд Трамп нібито вже запросив його до Мар-а-Лаго для обговорення “великої угоди”.

Ця заява пролунала після того, як білоруська влада звільнила 250 політичних в’язнів, а США послабили санкції проти Білорусі.

Американські посадовці намагаються подати можливе зближення з Мінськом передусім як гуманітарну ініціативу.

За словами Джона Коула, приблизно 95% співпраці з Білоруссю стосується саме гуманітарних питань.

Він також наголосив, що Вашингтон не має наміру “вбивати клин” між Лукашенком і Росією.

Нагадаємо, що Україна підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду щодо злочинів режиму Олександра Лукашенка.

В Україні також наголошують, що режим Лукашенка має нести відповідальність і за підтримку Росії у війні проти України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.