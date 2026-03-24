Американское разведывательное сообщество в ежегодном отчете определило главными стратегическими вызовами для США Китай, Россию, Иран и КНДР, а также предупредило о росте глобальной нестабильности.

Об этом говорится в ежегодном отчете The 2026 Annual Threat Assessment, подготовленном под координацией Управления директора национальной разведки США.

Отчет разведки США 2026: что известно

Согласно данным Службы внешней разведки, в документе отмечается, что глобальная обстановка в сфере безопасности в 2026 году характеризуется фрагментацией международной системы и рекордным количеством вооружённых конфликтов со времён Второй мировой войны.

Авторы отчета подчеркивают, что вызовы охватывают сразу несколько сфер — военную, технологическую, экономическую и информационную.

Китай определен главным геополитическим конкурентом США, тогда как Россия названа основной военной угрозой.

Иран и КНДР, по оценкам разведки, остаются источниками асимметричных рисков.

Современная война и новые технологии

В отчете отмечается, что война трансформируется за счет сочетания высокотехнологичных систем и дешевых средств поражения, в частности беспилотников.

Это меняет баланс сил и заставляет армии быстро адаптироваться к новым условиям.

Также отмечается модернизация ядерных арсеналов и появление новых средств доставки, что снижает порог применения оружия массового поражения.

Отдельно подчеркивается, что подрыв режимов контроля над вооружениями, в частности со стороны России, усиливает глобальные риски.

Киберпространство и космос как новые поля противостояния

Кибернетическое и космическое пространства определены как отдельные домены глобального противостояния.

Китай демонстрирует наибольшую активность в киберсфере, тогда как Россия, Иран и КНДР используют кибератаки для разведки, саботажа и финансирования своей деятельности.

В то же время технологическая конкуренция в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений формирует новый баланс сил.

В частности, искусственный интеллект уже интегрирован в военные процессы, а квантовые технологии потенциально могут разрушить современные системы шифрования.

Глобальная ситуация

В отчете отмечается, что очаги напряженности сосредоточены в Индо-Тихоокеанском регионе, Европе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

По сравнению с 2025 годом перечень угроз остался неизменным, однако их интенсивность и комплексность возросли.

Это, по оценке разведки, свидетельствует об углублении системной конкуренции между великими державами.

Отчет The 2026 Annual Threat Assessment подготовлен при участии ключевых разведывательных органов США, в частности ЦРУ, АНБ, РУМО и ФБР.

