Россия — основная военная угроза: разведка США определила вызовы на 2026 год
- США определили основные глобальные угрозы на 2026 год.
- Китай — ключевой конкурент, Россия — главная военная угроза.
Американское разведывательное сообщество в ежегодном отчете определило главными стратегическими вызовами для США Китай, Россию, Иран и КНДР, а также предупредило о росте глобальной нестабильности.
Об этом говорится в ежегодном отчете The 2026 Annual Threat Assessment, подготовленном под координацией Управления директора национальной разведки США.
Отчет разведки США 2026: что известно
Согласно данным Службы внешней разведки, в документе отмечается, что глобальная обстановка в сфере безопасности в 2026 году характеризуется фрагментацией международной системы и рекордным количеством вооружённых конфликтов со времён Второй мировой войны.
Авторы отчета подчеркивают, что вызовы охватывают сразу несколько сфер — военную, технологическую, экономическую и информационную.
Китай определен главным геополитическим конкурентом США, тогда как Россия названа основной военной угрозой.
Иран и КНДР, по оценкам разведки, остаются источниками асимметричных рисков.
Современная война и новые технологии
В отчете отмечается, что война трансформируется за счет сочетания высокотехнологичных систем и дешевых средств поражения, в частности беспилотников.
Это меняет баланс сил и заставляет армии быстро адаптироваться к новым условиям.
Также отмечается модернизация ядерных арсеналов и появление новых средств доставки, что снижает порог применения оружия массового поражения.
Отдельно подчеркивается, что подрыв режимов контроля над вооружениями, в частности со стороны России, усиливает глобальные риски.
Киберпространство и космос как новые поля противостояния
Кибернетическое и космическое пространства определены как отдельные домены глобального противостояния.
Китай демонстрирует наибольшую активность в киберсфере, тогда как Россия, Иран и КНДР используют кибератаки для разведки, саботажа и финансирования своей деятельности.
В то же время технологическая конкуренция в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений формирует новый баланс сил.
В частности, искусственный интеллект уже интегрирован в военные процессы, а квантовые технологии потенциально могут разрушить современные системы шифрования.
Глобальная ситуация
В отчете отмечается, что очаги напряженности сосредоточены в Индо-Тихоокеанском регионе, Европе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
По сравнению с 2025 годом перечень угроз остался неизменным, однако их интенсивность и комплексность возросли.
Это, по оценке разведки, свидетельствует об углублении системной конкуренции между великими державами.
Отчет The 2026 Annual Threat Assessment подготовлен при участии ключевых разведывательных органов США, в частности ЦРУ, АНБ, РУМО и ФБР.