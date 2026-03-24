Американська розвідувальна спільнота у щорічному звіті визначила головними стратегічними викликами для США Китай, Росію, Іран та КНДР, а також попередила про зростання глобальної нестабільності.

Про це йдеться у щорічній доповіді The 2026 Annual Threat Assessment, підготовленій під координацією Офісу директора національної розвідки США.

Звіт розвідки США 2026: що відомо

За даними Служби зовнішньої розвідки, у документі зазначається, що глобальне безпекове середовище у 2026 році характеризується фрагментацією міжнародної системи та рекордною кількістю збройних конфліктів від часів Другої світової війни.

Автори звіту наголошують, що виклики охоплюють одразу кілька сфер — військову, технологічну, економічну та інформаційну.

Китай визначено головним геополітичним конкурентом США, тоді як Росію названо основною військовою загрозою.

Іран і КНДР, за оцінками розвідки, залишаються джерелами асиметричних ризиків.

Сучасна війна та нові технології

У звіті наголошується, що війна трансформується через поєднання високотехнологічних систем і дешевих засобів ураження, зокрема безпілотників.

Це змінює баланс сил і змушує армії швидко адаптуватися до нових умов.

Також відзначається модернізація ядерних арсеналів і поява нових засобів доставки, що знижує поріг застосування зброї масового ураження.

Окремо підкреслюється, що підрив режимів контролю над озброєннями, зокрема з боку Росії, підсилює глобальні ризики.

Кіберпростір і космос як нові поля протистояння

Кібернетичний і космічний простори визначені як окремі домени глобального протистояння.

Китай демонструє найбільшу активність у кіберсфері, тоді як Росія, Іран і КНДР використовують кібератаки для розвідки, саботажу та фінансування діяльності.

Водночас технологічна конкуренція у сфері штучного інтелекту та квантових обчислень формує новий баланс сил.

Зокрема, штучний інтелект вже інтегрований у військові процеси, а квантові технології потенційно можуть зруйнувати сучасні системи шифрування.

Глобальна ситуація

У звіті зазначається, що осередки напруженості зосереджені в Індо-Тихоокеанському регіоні, Європі, на Близькому Сході та в Латинській Америці.

Порівняно з 2025 роком перелік загроз залишився незмінним, однак їхня інтенсивність і комплексність зросли.

Це, за оцінкою розвідки, свідчить про поглиблення системної конкуренції між великими державами.

Звіт The 2026 Annual Threat Assessment підготовлено за участі ключових розвідувальних органів США, зокрема ЦРУ, АНБ, РУМО та ФБР.

