Россия вводит идеологическую программу для дошкольников Добрые игры.

Об этом 1 марта сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Роспропаганда в садиках РФ: о чем программа Добрые игры

Идеологическая программа Добрые игры является адаптированной версией школьного курса Разговоры о важном, который был введен в РФ в сентябре 2022 года.

Таким образом, по данным ЦПД, Кремль планирует закладывать собственное видение “культурных ценностей”, “патриотизма” и войны против Украины даже в сознание детей дошкольного возраста.

— Россия системно милитаризует и идеологизирует детей с самого юного возраста. Чтобы сохранять контроль над обществом и оправдывать войну, режим стремится формировать лояльность еще до того, как дети начинают мыслить критически, – отмечают в Центре.

Новая программа Добрые игры является очередным инструментом идеологической обработки, замаскированным под развлечения, который готовит новое поколение к некритическому принятию государственной пропаганды, отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Цель таких программ – воспитать поколение, которое не будет подвергать сомнению действия властей, воспринимать войну как норму и верить в пропаганду Кремля, отметили в ЦПД.

Идеологическая программа Добрые игры будет предусматривать методики для воспитателей, а также рекомендации для родителей.

Заметим, что, по данным общественной организации КрымSOS, сейчас практически в каждой школе Крыма действуют так называемые молодежные военно-патриотические милитарные движения, которые готовят детей быть “защитниками Отечества”.

Системную милитаризацию детей психологи называют институционализированным насилием над психикой, которое изменяет не только поведение, но и архитектуру мозга.

Оно формирует поколение людей с нарушенным чувством безопасности, искаженным пониманием силы и утраченным доверием к себе.

Напомним, что ранее Национальная полиция Украины подтвердила связь детского мультсериала Маша и Медведь с Россией.

Правоохранители заявили, что готовы приобщиться к ограничению этого контента в Украине.

