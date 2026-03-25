Кувейт выпустил инструкции для населения в связи с риском радиационного загрязнения после заявлений Ирана об атаке на АЭС
- Иран заявил о попадании снаряда на территорию АЭС.
- Повреждений и пострадавших нет.
- Кувейт предупредил о возможных рисках.
Иран сообщил о падении снаряда на территории Бушерской атомной электростанции, при этом в Кувейте призвали граждан быть готовыми к возможным радиационным рискам.
Об этом сообщает Iranintl.
Удар по Бушерской АЭС 25 марта: что известно
По данным Организации по атомной энергии Ирана, снаряд упал в пределах территории Бушерской АЭС на фоне боевых действий в регионе.
В Иране утверждают, что атака связана с действиями США и Израиля.
В то же время в Тегеране уверяют, что никаких повреждений объекта нет.
Также не зафиксировано пострадавших или технических потерь, а работа станции не нарушена.
Реакция Кувейта на удар по Бушерской АЭС
Несмотря на заверения Ирана, власти Кувейта оперативно отреагировали на ситуацию.
Гражданам предоставили инструкции на случай возможных радиационных утечек в регионе.
Речь идет о подготовке к потенциальной угрозе, которая может возникнуть в случае эскалации вокруг ядерных объектов.
Напомним, что 18 марта снаряд уже попадал на территорию Бушерской атомной электростанции в Иране.
По данным МАГАТЭ, повреждений самой станции не зафиксировано, также не поступало информации о пострадавших среди персонала.