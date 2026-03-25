Иран сообщил о падении снаряда на территории Бушерской атомной электростанции, при этом в Кувейте призвали граждан быть готовыми к возможным радиационным рискам.

Об этом сообщает Iranintl.

Удар по Бушерской АЭС 25 марта: что известно

По данным Организации по атомной энергии Ирана, снаряд упал в пределах территории Бушерской АЭС на фоне боевых действий в регионе.

Сейчас смотрят

В Иране утверждают, что атака связана с действиями США и Израиля.

В то же время в Тегеране уверяют, что никаких повреждений объекта нет.

Также не зафиксировано пострадавших или технических потерь, а работа станции не нарушена.

Реакция Кувейта на удар по Бушерской АЭС

Несмотря на заверения Ирана, власти Кувейта оперативно отреагировали на ситуацию.

Гражданам предоставили инструкции на случай возможных радиационных утечек в регионе.

Речь идет о подготовке к потенциальной угрозе, которая может возникнуть в случае эскалации вокруг ядерных объектов.

Напомним, что 18 марта снаряд уже попадал на территорию Бушерской атомной электростанции в Иране.

По данным МАГАТЭ, повреждений самой станции не зафиксировано, также не поступало информации о пострадавших среди персонала.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.