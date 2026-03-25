Іран повідомив про падіння снаряда на території Бушерської атомної електростанції, водночас у Кувейті закликали громадян бути готовими до можливих радіаційних ризиків.

Про це повідомляє Iranintl.

Удар по Бушерській АЕС 25 березня: що відомо

За даними Організації з атомної енергії Ірану, снаряд упав у межах території Бушерської АЕС на тлі бойових дій у регіоні.

В Ірані стверджують, що атака пов’язана з діями США та Ізраїлю.

Водночас у Тегерані запевняють, що жодних пошкоджень об’єкта немає.

Також не зафіксовано постраждалих або технічних втрат, а робота станції не порушена.

Реакція Кувейту на удар по Бушерській АЕС

Попри запевнення Ірану, влада Кувейту оперативно відреагувала на ситуацію.

Громадянам надали інструкції на випадок можливих радіаційних витоків у регіоні.

Йдеться про підготовку до потенційної загрози, яка може виникнути у разі ескалації навколо ядерних об’єктів.

Нагадаємо, що 18 березня снаряд вже влучав у територію Бушерської атомної електростанції в Ірані.

За даними МАГАТЕ, пошкоджень самої станції не зафіксовано, також не було інформації про постраждалих серед персоналу.

