Кувейт дав населенню інструкції через ризик радіації після заяв Ірану про атаку на АЕС
Іран повідомив про падіння снаряда на території Бушерської атомної електростанції, водночас у Кувейті закликали громадян бути готовими до можливих радіаційних ризиків.
Про це повідомляє Iranintl.
Удар по Бушерській АЕС 25 березня: що відомо
За даними Організації з атомної енергії Ірану, снаряд упав у межах території Бушерської АЕС на тлі бойових дій у регіоні.
В Ірані стверджують, що атака пов’язана з діями США та Ізраїлю.
Водночас у Тегерані запевняють, що жодних пошкоджень об’єкта немає.
Також не зафіксовано постраждалих або технічних втрат, а робота станції не порушена.
Реакція Кувейту на удар по Бушерській АЕС
Попри запевнення Ірану, влада Кувейту оперативно відреагувала на ситуацію.
Громадянам надали інструкції на випадок можливих радіаційних витоків у регіоні.
Йдеться про підготовку до потенційної загрози, яка може виникнути у разі ескалації навколо ядерних об’єктів.
Нагадаємо, що 18 березня снаряд вже влучав у територію Бушерської атомної електростанції в Ірані.
За даними МАГАТЕ, пошкоджень самої станції не зафіксовано, також не було інформації про постраждалих серед персоналу.