Соединенные Штаты и Россия не могут согласовать место проведения встречи из-за вопросов безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV, которое показали в эфире телемарафона Єдині новини.

Зеленский о трехсторонних переговорах

По словам главы государства, контакты с американской стороной продолжаются ежедневно, однако “возникают сложности”.

Сейчас смотрят

— Создается ощущение, что мы — посредники в этом процессе, а не сторона в войне. Потому что мы готовы встречаться где угодно, желательно в трехстороннем формате, но американская сторона может только в Америке, а Россия может везде, но только не в Америке, — рассказал глава государства.

Президент пояснил, что представители США не выезжают за границу из соображений безопасности.

В то же время российская сторона готова к встречам в Турции или в Европе, но не соглашается ехать в Соединенные Штаты.

— Мы работаем над тем, чтобы встречи состоялись, чтобы они прошли где-нибудь у нас, в Европе, Турции, Швейцарии, на Ближнем Востоке — где угодно. Пока что так. Пока что даты нет, — сказал глава государства.

Напомним, 22 марта Владимир Зеленский заявил, что по итогам двух дней встреч украинской делегации с представителями США есть сигналы о возможном продолжении обменов пленными и обсуждении гарантий безопасности для Украины и Европы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.