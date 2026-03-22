По итогам двух дней встреч украинской делегации с представителями США есть сигналы о возможном продолжении обменов и обсуждении гарантий безопасности для Украины и Европы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об итогах встреч с делегацией США

Президент сообщил, что состоялись два дня встреч – вчера в течение всего дня и сегодня.

По словам Зеленского, сейчас внимание американской стороны прежде всего сосредоточено на ситуации в Иране и на Ближнем Востоке.

— Но и эту войну России против Украины нужно завершать. Это воспринимается одинаково всеми в мире, я очень благодарен американскому обществу за четкую поддержку нормального, достойного мира для Украины, — отметил глава государства.

По его словам, важно, чтобы у России не было вознаграждения за эту войну.

— И важно, чтобы мы все не были вынуждены возвращаться к войне через месяцы или годы, то есть чтобы гарантии безопасности для Украины и всей Европы были достаточными для мира – для надежного мира, – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что после возвращения переговорной группы в Украину будут подробно обсуждены все аспекты встреч.

Он выразил надежду, что возможное продолжение обменов станет подтверждением эффективности дипломатии.

— В целом же ситуация остается довольно прозрачной: Путин войну заканчивать не хочет. Но главное, что хочет мир. Мы все вместе должны делать все возможное и будем и в дальнейшем делать все возможное, чтобы закончить эту войну, — отметил президент.

