Сполучені Штати та Росія не можуть узгодити місце проведення зустрічі через питання безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу ICTV, яке показали в ефірі телемарафону Єдині новини.

Зеленський про тристоронні переговори

За словами глави держави, контакти з американською стороною тривають щодня, однак “виникають складнощі”.

Зараз дивляться

– Створюється відчуття, що ми – медіатори в цьому процесі, а не сторона у війні. Тому що ми готові зустрічатися де завгодно, бажано в тристоронньому форматі, але американська сторона може тільки в Америці, а Росія може скрізь, але тільки не в Америці, – розповів глава держави.

Президент пояснив, що представники США не виїжджають за кордон з міркувань безпеки.

Водночас російська сторона готова до зустрічей у Туреччині або в Європі, але не погоджується їхати до Сполучених Штатів.

– Ми працюємо над тим, щоб зустрічі відбулися, щоб вони відбулися де-небудь у нас, у Європі, Туреччині, Швейцарії, на Близькому Сході – де завгодно. Поки що це так. Поки що немає дати, – сказав глава української держави.

Нагадаємо, 22 березня Володимир Зеленський заявив, що за підсумками двох днів зустрічей української делегації з представниками США є сигнали щодо можливого продовження обмінів полоненими і обговорення гарантій безпеки для України та Європи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.