Поки що немає дати: Зеленський про тристоронні переговори з Росією та США
- Володимир Зеленський заявив, що дата наступних тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ наразі не визначена.
Сполучені Штати та Росія не можуть узгодити місце проведення зустрічі через питання безпеки.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу ICTV, яке показали в ефірі телемарафону Єдині новини.
За словами глави держави, контакти з американською стороною тривають щодня, однак “виникають складнощі”.
– Створюється відчуття, що ми – медіатори в цьому процесі, а не сторона у війні. Тому що ми готові зустрічатися де завгодно, бажано в тристоронньому форматі, але американська сторона може тільки в Америці, а Росія може скрізь, але тільки не в Америці, – розповів глава держави.
Президент пояснив, що представники США не виїжджають за кордон з міркувань безпеки.
Водночас російська сторона готова до зустрічей у Туреччині або в Європі, але не погоджується їхати до Сполучених Штатів.
– Ми працюємо над тим, щоб зустрічі відбулися, щоб вони відбулися де-небудь у нас, у Європі, Туреччині, Швейцарії, на Близькому Сході – де завгодно. Поки що це так. Поки що немає дати, – сказав глава української держави.
Нагадаємо, 22 березня Володимир Зеленський заявив, що за підсумками двох днів зустрічей української делегації з представниками США є сигнали щодо можливого продовження обмінів полоненими і обговорення гарантій безпеки для України та Європи.