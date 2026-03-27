Сбитие самолета МАУ: четыре страны подали контрмеморандум против Ирана
- 27 марта Украина, Канада, Швеция и Великобритания подали в Международный Суд ООН совместный контрмеморандум против Ирана по делу о рейсе PS752.
- Дело рассматривается в связи с нарушением Ираном Конвенции о международной гражданской авиации после сбития самолета МАУ 8 января 2020 года над Тегераном.
Контрмеморандум против Ирана по делу о сбивании самолета МАУ
В МИД Украины отметили, что этот шаг направлен на привлечение Ирана к ответственности и обеспечение справедливости для семей погибших.
— Сегодня, 27 марта 2026 года, Украина, Канада, Швеция и Соединенное Королевство совместно подали контрмеморандум против Исламской Республики Иран по делу, которое в настоящее время рассматривается Международным Судом ООН, относительно апелляции о наличии юрисдикции Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), — говорится в сообщении МИД Украины в пятницу, 27 марта.
Подача контрмеморандума рассматривается как важный этап для установления справедливости в отношении жертв трагедии рейса PS752 и их семей.
Также это шаг к привлечению Ирана к международно-правовой ответственности за нарушение международного права.
Ранее, 17 марта 2025 года, Совет ИКАО подтвердил свою юрисдикцию в споре о нарушении Ираном Конвенции о международной гражданской авиации.
Речь идет об обстоятельствах сбития 8 января 2020 года самолета рейса PS752 авиакомпании Международные авиалинии Украины военными Корпуса стражей Исламской революции.
Что известно о сбитии самолета МАУ над Тегераном
Авиакатастрофа Boeing 737 под Тегераном произошла 8 января 2020 года в 6:14 по местному времени.
Самолет был сбит ракетами класса земля-воздух, которые были выпущены с базы противовоздушной обороны Ирана военными Корпуса стражей Исламской революции.
Воздушное судно Boeing 737-800 принадлежало авиакомпании Международные авиалинии Украины.
В результате катастрофы погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все члены экипажа и двое пассажиров были гражданами Украины.
Среди пассажиров было 24 несовершеннолетних, из них 19 детей в возрасте до 12 лет. Самый младший ребенок родился в 2018 году.
Среди погибших были граждане Ирана (81), Канады (57), Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), Швеции (10), Афганистана (13) и Великобритании (4).