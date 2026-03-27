Україна, Канада, Швеція та Британія подали спільний контрмеморандум проти Ірану у справі, яку розглядає Міжнародний суд ООН.

Йдеться про порушення Іраном Конвенції про міжнародну цивільну авіацію у зв’язку зі збиттям 8 січня 2020 року в небі над Тегераном літака рейсу PS752 авіакомпанії МАУ.

Контрмеморандум проти Ірану у справі збиття літака МАУ

У МЗС України зазначили, що цей крок має на меті притягнення Ірану до відповідальності та забезпечення справедливості для родин загиблих.

– Сьогодні, 27 березня 2026 року, Україна, Канада, Швеція та Сполучене Королівство спільно подали контрмеморандум проти Ісламської Республіки Іран у справі, що наразі розглядається Міжнародним судом ООН, щодо апеляції наявності юрисдикції Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) відповідно до статті 84 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція), – йдеться у повідомленні МЗС України у п’ятницю, 27 березня.

Подання контрмеморандуму розглядають як важливий етап для встановлення справедливості для жертв трагедії рейсу PS752 та їхніх родин.

Також це крок до притягнення Ірану до міжнародно-правової відповідальності за порушення міжнародного права.

Раніше, 17 березня 2025 року, Рада ІКАО підтвердила свою юрисдикцію у спорі щодо порушення Іраном Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Йдеться про обставини збиття 8 січня 2020 року літака рейсу PS752 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України військовими Корпусу вартових Ісламської революції.

Що відомо про збиття літака МАУ над Тегераном

Авіакатастрофа Boeing 737 під Тегераном сталася 8 січня 2020 року о 6:14 за місцевим часом.

Літак збили ракетами класу земля-повітря, які випустили з бази протиповітряної оборони Ірану військові Корпусу вартових Ісламської революції.

Повітряне судно Boeing 737-800 належало авіакомпанії Міжнародні авіалінії України.

Унаслідок катастрофи загинули всі 176 осіб на борту: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі члени екіпажу та двоє пасажирів були громадянами України.

Серед пасажирів було 24 неповнолітніх, з них 19 дітей віком до 12 років. Наймолодша дитина народилася у 2018 році.

Серед загиблих були громадяни Ірану (81), Канади (57), України (2 пасажири та 9 членів екіпажу), Швеції (10), Афганістану (13) та Великої Британії (4).

