Рубио опроверг слова Зеленского о гарантиях безопасности США в обмен на Донбасс
- Марко Рубио заявил, что США не требовали от Украины вывода войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности, опровергнув слова Владимира Зеленского.
- По словам Рубио, Зеленскому сказали, что гарантии безопасности для Украины могут обсуждаться только после завершения войны.
Соединенные Штаты не требовали от Украины вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
Рубио опроверг слова Зеленского о гарантиях безопасности
— Это ложь. И я видел, как он (Зеленский, — Ред.) это говорил, и обидно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда. Ему сказали не это, — сказал Рубио, отвечая на вопрос журналиста в пятницу, 27 марта.
Госсекретарь США пояснил, что Зеленскому говорили о возможности предоставления гарантий безопасности только после завершения войны.
— Что ему было сказано очень четко, и он должен был это понять, так это то, что гарантии безопасности предоставляются только после окончания войны. Но это не было связано с условием, если только он не отдаст территорию. Я не знаю, почему он говорит такие вещи. Это просто неправда, — заявил Рубио.
Госсекретарь подчеркнул, что США, как и прежде, стремятся урегулировать российско-украинскую войну путем переговоров.
Однако новых встреч пока не запланировано.
Напомним, в интервью Reuters Владимир Зеленский заявил, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только при условии выхода Сил обороны Украины за административные границы Донецкой и Луганской областей.