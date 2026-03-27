Соединенные Штаты не требовали от Украины вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

— Это ложь. И я видел, как он (Зеленский, — Ред.) это говорил, и обидно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда. Ему сказали не это, — сказал Рубио, отвечая на вопрос журналиста в пятницу, 27 марта.

Госсекретарь США пояснил, что Зеленскому говорили о возможности предоставления гарантий безопасности только после завершения войны.

— Что ему было сказано очень четко, и он должен был это понять, так это то, что гарантии безопасности предоставляются только после окончания войны. Но это не было связано с условием, если только он не отдаст территорию. Я не знаю, почему он говорит такие вещи. Это просто неправда, — заявил Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что США, как и прежде, стремятся урегулировать российско-украинскую войну путем переговоров.

Однако новых встреч пока не запланировано.

Напомним, в интервью Reuters Владимир Зеленский заявил, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только при условии выхода Сил обороны Украины за административные границы Донецкой и Луганской областей.

