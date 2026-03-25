США предоставят Украине гарантии безопасности только в обмен на отказ от Донбасса, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский об условиях предоставления США гарантий безопасности Украины

Глава нашего государства неоднократно заявлял, что необходимы надежные гарантии безопасности от международных партнеров, чтобы Россия не возобновила боевые действия в будущем, если будет заключено мирное соглашение, сообщает Reuters.

– Американцы готовы завершить оформление этих гарантий (гарантий безопасности, – Ред.) на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса, – сказал он, предупредив, что это поставит под угрозу безопасность как Украины, так Европы, поскольку тогда Россия получит сильные оборонительные позиции региона.

В то же время Зеленский отметил, что ситуация на Ближнем Востоке безусловно влияет на действия президента Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине.

– И я думаю, что на его следующие шаги. Президент Трамп, к сожалению, по-моему, все еще выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону, – сказал он агентству Reuters.

В то же время Зеленский поблагодарил Трампа за продолжение поставок американского оружия Украине, несмотря на конфликт с Ираном.

Также, по его словам, достижения Украины в производстве ракет и беспилотников позволяют атаковать Россию в ответ на агрессию.

