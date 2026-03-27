Сполучені Штати не вимагали від України вивести війська з Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Рубіо заперечив слова Зеленського про гарантії безпеки

– Це брехня. І я бачив, як він (Зеленський, – Ред.) це говорив, і прикро, що він так каже, бо він знає, що це неправда. Йому сказали не це, – сказав Рубіо, відповідаючи на запитання журналіста у п’ятницю, 27 березня.

Держсекретар США пояснив, що Зеленському говорили про можливість надання гарантій безпеки лише після завершення війни.

– Що йому було сказано дуже чітко, і він мав це зрозуміти, так це те, що гарантії безпеки надаються лише після закінчення війни. Але це не було пов’язано з умовою, якщо тільки він не віддасть територію. Я не знаю, чому він говорить такі речі. Це просто неправда, – заявив Рубіо.

Держсекретар наголосив, що США, як і раніше, прагнуть врегулювати російсько-українську війну шляхом переговорів.

Однак нових зустрічей наразі не заплановано.

Нагадаємо, в інтерв’ю Reuters Володимир Зеленський заявив, що США готові надати Україні гарантії безпеки лише за умови виходу Сил оборони України за адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Джерело: Интерфакс-Украина

