Рубіо заперечив слова Зеленського про гарантії безпеки США в обмін на Донбас
- Марко Рубіо заявив, що США не вимагали від України вивести війська з Донбасу в обмін на гарантії безпеки, спростувавши слова Володимира Зеленського.
- За словами Рубіо, Зеленському сказали, що гарантії безпеки для України можуть обговорюватися лише після завершення війни.
– Це брехня. І я бачив, як він (Зеленський, – Ред.) це говорив, і прикро, що він так каже, бо він знає, що це неправда. Йому сказали не це, – сказав Рубіо, відповідаючи на запитання журналіста у п’ятницю, 27 березня.
Держсекретар США пояснив, що Зеленському говорили про можливість надання гарантій безпеки лише після завершення війни.
– Що йому було сказано дуже чітко, і він мав це зрозуміти, так це те, що гарантії безпеки надаються лише після закінчення війни. Але це не було пов’язано з умовою, якщо тільки він не віддасть територію. Я не знаю, чому він говорить такі речі. Це просто неправда, – заявив Рубіо.
Держсекретар наголосив, що США, як і раніше, прагнуть врегулювати російсько-українську війну шляхом переговорів.
Однак нових зустрічей наразі не заплановано.
Нагадаємо, в інтерв’ю Reuters Володимир Зеленський заявив, що США готові надати Україні гарантії безпеки лише за умови виходу Сил оборони України за адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.