В Естонії безпілотник, що залетів з території Російської Федерації, врізався в димову трубу електростанції в Аувере.

Про це пише ERR.

Оновлено о 13:30 деталями про українські дрони над Естонією.

Українські дрони над Естонією: що відомо

Естонські урядовці зауважили, що Україна у ніч на 25 березня атакувала російські цілі трьома хвилями: о 3 годині ночі, о 6 годині ранку і востаннє о 8 годині ранку.

За їхніми даними, крім безпілотника, який влучив у димову трубу електростанції в Аувере, повітряний простір країни порушило ще декілька БпЛА.

Видання ERR цитує прем’єр-міністра Естонії Крістена Міхала, який заявив, що метою атаки українських безпілотників був російський порт Усть-Луга.

Він пояснив, що в тому числі ці дрони рухалися й в бік Естонії, що призвело до загальнонаціонального оповіщення в останній хвилі.

– Це оповіщення мало надійти до Іда-Вірумаа, а надійшло до всієї Естонії, що також спричинило додаткову плутанину, але краще, що це оповіщення надійшло, ніж те, що воно взагалі не спрацювало б, – пояснив Міхал.

За словами міністра оборони Ханно Певкура, з огляду на збільшення кількості атак безпілотників у Ленінградській області, Сили оборони Естонії вже посилили заходи пильності.

Він уточнив, що Україна використовувала в атаці 100 безпілотників, один з яких розбився в Латвії, один влучив у димову трубу Аувере, і ще кілька – перетнули морський кордон Естонії над Фінською затокою.

Певкур не виключив, що деякі з безпілотників могли впасти в море, тож людям варто бути обережними, якщо вони знайдуть дрони чи їхні частини.

Наразі над сходом країни запровадили безпольотну зону на термін у кілька днів.

Повітряний простір Балтії вночі будуть посилено патрулювати.

Міністр внутрішніх справ Ігор Таро наголосив, що в Естонії зараз мирний час, тож і об’єкти охороняються засобами і можливостями мирного часу.

За словами Міхала, нерозумно припускати, що можна було б відбити всі безпілотники, що прилітають з боку Росії.

– Нерозумно створювати уявлення, що ми можемо поставити стіну між нами і Росією, і що звідти нічого не буде прилітати. Ніхто не може створити такий кордон і таку фортецю, – підсумував Міхал.

Розслідування триває

На місці працюють сапери Рятувального департаменту, керівництво провадженням здійснює Державна прокуратура, а справу розслідує Департамент поліції безпеки.

– За наявною на цей момент інформацією, дрон не був націлений на Естонію. Наразі проводяться первинні дії, розслідування з’ясує точніші обставини, – розповіла генеральний прокурор Астрід Асі.

Попередньо відомо, що електростанція не зазнала безпосередніх ушкоджень, тож інцидент не матиме істотного впливу на енергосистему Естонії.

Генеральний директор Поліції безпеки Марго Паллосон, коментуючи інцидент, зауважив, що йдеться про наслідки повномасштабної загарбницької війни з боку Росії, тож можна припустити, що подібні інциденти будуть повторюватися.

У зв’язку з цією подією уряд Естонії вирішив зібратися на екстрене засідання, додають у ERR.

Місцеві ЗМІ публікують світлини труби, на яких видно, що пошкодження є мінімальними.

Нагадаємо, що у ніч на 25 березня Ленінградську область Росії атакували безпілотники, внаслідок чого на території порту Усть-Луга виникла пожежа.

Пов'язані теми:

