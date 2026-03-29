У Фінляндії впали два невідомі дрони, один з яких ідентифікували: ним начебто виявився український безпілотник Ан-196 Лютий.

Повітряні сили Фінляндії ідентифікували один з об’єктів, що порушив повітряний простір країни вдень 29 березня, це український дрон Ан-196 Лютий.

Він впав на південь від міста Коувола, йдеться на сайті фінських Повітряних сил. Інший дрон, який ще не було ідентифіковано, впав на схід від нього. Варто зазначити, що це місто знаходиться приблизно за 50 км від кордону з Росією.

Повітряні сили, у співпраці з видами оборони та іншими органами влади, продовжуватимуть стежити за ситуацією та підтримувати належну готовність, додали у відомстві.

Нагадаємо, що раніше Сили оборони Фінляндії повідомляли, що два невідомі безпілотники порушили повітряний простір країни та впали на її території.

Зазначається, що військові відстежили цілі близько 8:13 ранку неділі. Проте вони не застосували засоби протиповітряної оборони проти літальних апаратів, щоб уникнути побічних збитків. Поліція оточила район падіння БпЛА.

Деякі з об’єктів, помічених під час спостереження, були візуально ідентифіковані як зграї птахів.

Зазначалося, що ймовірно це були українські дрони, якими українські військові атакували об’єкти на території РФ і були заглушені засобами РЕБ.

До речі, в ніч на 25 березня дрон із РФ залетів в Естонію і вразив електростанцію.

