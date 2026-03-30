Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Иран согласился с большинством пунктов мирного плана США, который Вашингтон передал через Пакистан для прекращения войны.

Об этом Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One.

Мирный план США для Ирана: на что согласился Тегеран

По словам президента США, Тегеран уже дал ответ по большинству из 15 пунктов, предложенных Вашингтоном.

— Они согласны с нами по поводу плана. Мы просили 15 вещей, и в основном они согласились, — отметил Трамп.

Он добавил, что США могут выдвинуть дополнительные требования в рамках переговорного процесса.

Кроме того, по словам Трампа, Иран поставляет нефть в качестве сигнала о серьезности своих намерений. Речь идет о десятках танкеров, которые начнут отправляться в ближайшее время.

— У нас очень хорошие встречи, как прямые, так и опосредованные, — добавил он.

В то же время иранская сторона ранее не подтверждала полного принятия мирного плана и выражала скептицизм в отношении позиции США. В частности, в Тегеране заявляли, что переговоры возможны только при условии прекращения боевых действий.

Напомним, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов, который предусматривает урегулирование конфликта и контроль над ядерной программой Тегерана.

Документ также охватывает вопросы баллистических ракет и ситуацию вокруг Ормузского пролива, которая влияет на мировые энергорынки.

Одним из ключевых пунктов является передача запасов высокообогащенного урана под международный контроль.

В то же время Иран ранее называл этот план “чрезмерным” и выдвигал собственные условия — в частности, прекращение атак, гарантии безопасности и компенсацию убытков.

Тегеран также настаивает на всеобъемлющем перемирии и признании контроля над Ормузским проливом.

Источник : CNN

