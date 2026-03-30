Иран согласился с частью мирного плана США — Трамп
- Трамп заявил о согласии Ирана на большинство условий мирного плана США из 15 пунктов.
- Переговоры проходят при посредничестве Пакистана.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Иран согласился с большинством пунктов мирного плана США, который Вашингтон передал через Пакистан для прекращения войны.
Об этом Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One.
Мирный план США для Ирана: на что согласился Тегеран
По словам президента США, Тегеран уже дал ответ по большинству из 15 пунктов, предложенных Вашингтоном.
— Они согласны с нами по поводу плана. Мы просили 15 вещей, и в основном они согласились, — отметил Трамп.
Он добавил, что США могут выдвинуть дополнительные требования в рамках переговорного процесса.
Кроме того, по словам Трампа, Иран поставляет нефть в качестве сигнала о серьезности своих намерений. Речь идет о десятках танкеров, которые начнут отправляться в ближайшее время.
— У нас очень хорошие встречи, как прямые, так и опосредованные, — добавил он.
В то же время иранская сторона ранее не подтверждала полного принятия мирного плана и выражала скептицизм в отношении позиции США. В частности, в Тегеране заявляли, что переговоры возможны только при условии прекращения боевых действий.
Напомним, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов, который предусматривает урегулирование конфликта и контроль над ядерной программой Тегерана.
Документ также охватывает вопросы баллистических ракет и ситуацию вокруг Ормузского пролива, которая влияет на мировые энергорынки.
Одним из ключевых пунктов является передача запасов высокообогащенного урана под международный контроль.
В то же время Иран ранее называл этот план “чрезмерным” и выдвигал собственные условия — в частности, прекращение атак, гарантии безопасности и компенсацию убытков.
Тегеран также настаивает на всеобъемлющем перемирии и признании контроля над Ормузским проливом.