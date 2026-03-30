Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю пунктів мирного плану, який Вашингтон передав через Пакистан для завершення війни.

Про це Дональд Трамп заявив журналістам на борту Air Force One.

Мирний план США для Ірану: що погодив Тегеран

За словами президента США, Тегеран вже надав відповідь щодо більшості із 15 пунктів, запропонованих Вашингтоном.

Зараз дивляться

— Вони погоджуються з нами щодо плану. Ми просили 15 речей, і здебільшого вони погодилися, — зазначив Трамп.

Він додав, що США можуть висунути додаткові вимоги в межах переговорного процесу.

Крім того, за словами Трампа, Іран передає нафту як сигнал серйозності намірів. Ідеться про десятки танкерів, які почнуть відправляти найближчим часом.

— У нас дуже хороші зустрічі, як прямі, так і опосередковані, — додав він.

Водночас іранська сторона раніше не підтверджувала повного схвалення мирного плану та висловлювала скептицизм щодо позиції США. Зокрема, у Тегерані заявляли, що переговори можливі лише за умови припинення бойових дій.

Нагадаємо, що США передали Ірану мирний план із 15 пунктів, який передбачає врегулювання конфлікту та контроль над ядерною програмою Тегерана.

Документ також охоплює питання балістичних ракет і ситуацію навколо Ормузької протоки, яка впливає на світові енергоринки.

Одним із ключових пунктів є передання під міжнародний контроль запасів високозбагаченого урану.

Водночас Іран раніше називав цей план “надмірним” і висував власні умови — зокрема припинення атак, гарантії безпеки та компенсацію збитків.

Тегеран також наполягає на комплексному перемир’ї та визнанні контролю над Ормузькою протокою.

Джерело : CNN

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.