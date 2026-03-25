Иран отклонил мирное предложение США и выдвинул свои условия для прекращения войны.

Заявление Ирана о прекращении войны

В Иране назвали мирное предложение Соединенных Штатов “чрезмерным” и заявили о намерении продолжать оборонные операции до выполнения собственных требований, пишут Bloomberg и IntelliNews.

Отмечается, что у Тегерана есть собственные условия по прекращению огня, в частности первоочередным требованием является полное завершение “агрессии и убийств” со стороны противника.

Кроме того, среди пяти условий Ирана по окончанию войны — гарантии того, что США и Израиль не возобновят свои атаки.

Также Тегеран готов согласиться на прекращение огня в случае возмещения военного ущерба. В то же время Иран стремится к признанию его власти над Ормузским проливом.

Еще одним условием, выдвинутым Тегераном, является комплексное перемирие: прекращение боевых действий на всех фронтах, включая все региональные группы сопротивления.

Иран настаивает, что переговоры не будут проводиться до того момента, пока не прекратятся атаки.

Напомним, что США выдвинули Тегерану мирное предложение из 15 пунктов, включающее демонтаж Ираном своих основных ядерных объектов и сокращение ракетного потенциала страны исключительно до уровня самообороны в обмен на определенные уступки, в том числе ослабление санкций.

