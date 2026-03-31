США не змінюють термінів своєї операції проти Ірану і дотримуються раніше встановлених дат, заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Під час спілкування з пресою Левітт уточнила терміни закінчення війни з Іраном, враховуючи попередні заяви президента США Дональда Трампа про чотири тижні та держсекретаря Марка Рубіо про 2-3 тижні.

– Що стосується термінів, президент як верховний головнокомандувач і Пентагон завжди називали приблизний термін 4-6 тижнів… зараз у нас 30-й день. Тож порахуйте самі, скільки часу ще потрібно Пентагону, щоб повністю досягти цілей операції Епічна лють, – сказала Левітт.

Серед основних цілей вона назвала знищення іранського флоту та балістичних ракет, а також демонтаж інфраструктури виробництва дронів і ракет. Значне ослаблення проксі-сил та запобігання можливості Ірану коли-небудь отримати ядерну зброю також значаться у списку.

Зараз дивляться

Трохи згодом прессекретарці Білого дому, посилаючись на слова Трампа, нагадали, що США випереджають графік за військовими цілями, а термін було вказано 4-6 тижнів, на що Левітт сказала, що Вашингтон дотримується раніше озвучених дат.

– Я щойно отримала оновлення від Пентагону щодо виконання цілей, і армія була надзвичайно успішною. Ми повинні пишатися нашими збройними силами за те, що вони зробили за 30 днів. Місія триватиме до досягнення цілей, і термін 4-6 тижнів зберігається, – відповіла вона.

Крім того, Левітт обмовилася з приводу того, що Трамп розпорядився про 10-денну паузу щодо ударів по електростанціях та іншій енергетичній інфраструктурі Ірану. За її словами, це справжня “унікальна можливість для режиму укласти вигідну угоду зі США”.

Нагадаємо, що 10-денна пауза діє до 6 квітня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.