В Кремле ответили на предложение Зеленского о перемирии на Пасху
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Зеленского о пасхальном перемирии "не содержат конкретного предложения".
- По его словам, российское руководство стремится к миру в Украине, а не к перемирию.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Зеленского о перемирии на Пасху.
Об этом Песков заявил на брифинге, передают российские СМИ.
По его словам, в заявлении Зеленского российские власти “не увидели четкой инициативы”.
— Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы о пасхальном перемирии мы не увидели. Он, как всегда, говорил о готовности и желании пойти на перемирие, любое. Вот о чем говорил президент Зеленский, — сказал Песков.
— Мы еще раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие, — подчеркнул пресс-секретарь Путина.
Напомним, 30 марта во время общения с журналистами Владимир Зеленский сообщил о готовности Украины установить перемирие с РФ на период пасхальных праздников.
Комментируя возможные риски укрепления позиций РФ во время вероятного “пасхального перемирия”, президент заявил, что Россия “не сможет ничего укрепить за два-три дня”.
Зеленский также сообщил, что Россия выдвинула новые требования. В Кремле заявили, что у Вооруженных сил есть два месяца на то, чтобы выйти из Донбасса, в противном случае будут выдвинуты другие условия мира.