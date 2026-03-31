Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Зеленского о перемирии на Пасху.

По его словам, заявление Зеленского “не содержит конкретных предложений”.

Об этом Песков заявил на брифинге, передают российские СМИ.

Сейчас смотрят

Кремль ответил на предложение о перемирии на Пасху

По его словам, в заявлении Зеленского российские власти “не увидели четкой инициативы”.

— Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы о пасхальном перемирии мы не увидели. Он, как всегда, говорил о готовности и желании пойти на перемирие, любое. Вот о чем говорил президент Зеленский, — сказал Песков.

Он добавил, что Москве “не нужно перемирие”, потому что российское руководство хочет “мира” в Украине.

— Мы еще раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие, — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Напомним, 30 марта во время общения с журналистами Владимир Зеленский сообщил о готовности Украины установить перемирие с РФ на период пасхальных праздников.

Комментируя возможные риски укрепления позиций РФ во время вероятного “пасхального перемирия”, президент заявил, что Россия “не сможет ничего укрепить за два-три дня”.

Зеленский также сообщил, что Россия выдвинула новые требования. В Кремле заявили, что у Вооруженных сил есть два месяца на то, чтобы выйти из Донбасса, в противном случае будут выдвинуты другие условия мира.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.