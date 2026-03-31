Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію Володимира Зеленського щодо перемир’я на Великдень.

За його словами, слова Зеленського щодо великоднього перемир’я “не містять конкретної пропозиції”.

Про це Пєсков заявив на брифінгу, передають російські ЗМІ.

Кремль відповів щодо перемир’я на Великдень

За його словами, у заяві Зеленського російська влада “не побачила чіткої ініціативи”.

– З тих заяв Зеленського, які ми читали, чітко сформульованої ініціативи про великоднє перемир’я ми не побачили. Він, як завжди, говорив про готовність і бажання піти на перемир’я, будь-яке. Ось про що вів розмову президент Зеленський, – сказав Пєсков.

Він додав, що Москві “не потрібно перемир’я”, бо російське керівництво хоче “миру” в Україні.

– Ми ще раз повторюємо: Зеленський має взяти на себе відповідальність і ухвалити відповідне рішення, щоб ми вийшли на мир, а не на перемир’я, – наголосив речник Путіна.

Нагадаємо, 30 березня під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський повідомив про готовність України встановити перемир’я з РФ на період великодніх свят.

Коментуючи можливі ризики посилення позицій РФ під час ймовірного “великоднього перемирʼя”, президент заявив, що Росія “не зможе нічого зміцнити за два-три дні”.

Зеленський також сказав, що РФ висунула нові вимоги. У Кремлі заявили, що Збройні сили мають два місяці для того, щоб вийти з Донбасу, інакше будуть інші умови щодо миру.

