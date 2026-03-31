Вночі дрони знову атакували порт Усть-Луга в РФ: там спалахнула пожежа
- Російська ППО заявила про знищення 38 безпілотників над Ленінградською областю.
- У порту Усть-Луга зафіксовано пошкодження інфраструктури.
- Це вже не перша атака на порт за останній тиждень.
Вночі ударні дрони вчергове атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області РФ.
Про це повідомив губернатор області Олександр Дрозденко.
Атака на порт Усть-Луга 31 березня
Так, після 22:00 30 березня повітряному просторі Ленінградської області в Лузькому, Кіришському та Тосненському районах оголосили повітряну тривогу. Згодом про загрозу ударних безпілотників оголосили по всій області.
Станом на 06:00 російські сили ППО над Ленінградською областю знищили 38 БпЛА.
— Є пошкодження в порту Усть-Луга, — наголосив Дрозденко.
У селищі Молодцово Кіровського району в результаті падіння уламків дрона пошкоджено вікна в трьох житлових будинках, у середній школі та будівлі центру соцзахисту.
Медична допомога знадобилася трьом мешканцям, двоє з яких — діти. Також ліквідовано загоряння в районі гаражів та котельні.
Нагадаємо, що у ніч на 27 березня в Ленінградській області дрони також атакували порти в Приморську та Усть-Лузі. Там сталися пожежі.
25 березня внаслідок атаки українських дронів у порту Усть-Луга пошкоджено три нафтові танкери, п’ять резервуарів з пальнимм, три причали та інфраструктуру Новатека. За даними Reuters, порти Приморська та Усть-Луга зупинили відвантаження нафти 25 березня.
Приморськ і Усть-Луга є одними з найбільших нафтових портів Росії на північному заході країни, звідки на експорт відправляється 40% від усієї російської нафти.