Вночі ударні дрони вчергове атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області РФ.

Про це повідомив губернатор області Олександр Дрозденко.

Атака на порт Усть-Луга 31 березня

Так, після 22:00 30 березня повітряному просторі Ленінградської області в Лузькому, Кіришському та Тосненському районах оголосили повітряну тривогу. Згодом про загрозу ударних безпілотників оголосили по всій області.

Станом на 06:00 російські сили ППО над Ленінградською областю знищили 38 БпЛА.

— Є пошкодження в порту Усть-Луга, — наголосив Дрозденко.

У селищі Молодцово Кіровського району в результаті падіння уламків дрона пошкоджено вікна в трьох житлових будинках, у середній школі та будівлі центру соцзахисту.

Медична допомога знадобилася трьом мешканцям, двоє з яких — діти. Також ліквідовано загоряння в районі гаражів та котельні.

Нагадаємо, що у ніч на 27 березня в Ленінградській області дрони також атакували порти в Приморську та Усть-Лузі. Там сталися пожежі.

25 березня внаслідок атаки українських дронів у порту Усть-Луга пошкоджено три нафтові танкери, п’ять резервуарів з пальнимм, три причали та інфраструктуру Новатека. За даними Reuters, порти Приморська та Усть-Луга зупинили відвантаження нафти 25 березня.

Приморськ і Усть-Луга є одними з найбільших нафтових портів Росії на північному заході країни, звідки на експорт відправляється 40% від усієї російської нафти.

