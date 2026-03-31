На борту было 30 человек: над Крымом пропал российский военный самолет Ан-26
Над оккупированным Крымом пропал военно-транспортный самолет Ан-26, который совершал “плановый перелет” над полуостровом. Связь с самолетом потеряна.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ и военных Z-блогеров.
В Министерстве обороны России заявили, что во вторник, 31 марта, около 18:00 по московскому времени связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 была потеряна во время полета над оккупированным Крымом.
В ведомстве отметили, что судьба экипажа и пассажиров, находившихся на борту, пока неизвестна.
Также в Минобороны РФ сообщили, что ударного воздействия на самолет не было. В вероятный район происшествия направили поисково-спасательные группы.
Близкий к воздушно-космическим силам РФ военный блогер сообщил, что Ан-26 перевозил личный состав. На борту находилось около 30 человек.
Ранее издание Милитарный со ссылкой на российских Z-блогеров писало, что сегодня российские Воздушно-космические силы, вероятно, потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34. Пилот погиб.
По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 435 самолетов различных типов.