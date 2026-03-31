Над оккупированным Крымом пропал военно-транспортный самолет Ан-26, который совершал “плановый перелет” над полуостровом. Связь с самолетом потеряна.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ и военных Z-блогеров.

В Министерстве обороны России заявили, что во вторник, 31 марта, около 18:00 по московскому времени связь с военно-транспортным самолетом Ан-26 была потеряна во время полета над оккупированным Крымом.

Сейчас смотрят

В ведомстве отметили, что судьба экипажа и пассажиров, находившихся на борту, пока неизвестна.

Также в Минобороны РФ сообщили, что ударного воздействия на самолет не было. В вероятный район происшествия направили поисково-спасательные группы.

Близкий к воздушно-космическим силам РФ военный блогер сообщил, что Ан-26 перевозил личный состав. На борту находилось около 30 человек.

Ранее издание Милитарный со ссылкой на российских Z-блогеров писало, что сегодня российские Воздушно-космические силы, вероятно, потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34. Пилот погиб.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 435 самолетов различных типов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.