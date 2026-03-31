Над окупованим Кримом зник військово-транспортний літак Ан-26, який здійснював “плановий переліт” над півостровом. Зв’язок із літаком втрачено.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ та військових Z-блогерів.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що у вівторок, 31 березня, близько 18:00 за московським часом зв’язок із військово-транспортним літаком Ан-26 було втрачено під час польоту над окупованим Кримом.

У відомстві зазначили, що доля екіпажу та пасажирів, які перебували на борту, наразі невідома.

Також у Міноборони РФ повідомили, що ударного впливу на літак не було. До ймовірного району події направили пошуково-рятувальні групи.

Близький до повітряно-космічних сил РФ військовий блогер повідомив, що Ан-26 перевозив особовий склад. На борту перебувало близько 30 осіб.

Раніше видання Мілітарний з посиланням на російських Z-блогерів писало, що сьогодні російські Повітряно-космічні сили, ймовірно, втратили винищувач-бомбардувальник Су-34. Пілот загинув.

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 435 літаків різних типів.

Пов'язані теми:

