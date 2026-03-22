В пятницу, 20 марта, операторы БпЛА 59-й дронно-штурмовой бригады Степные хищники сбили российский ударный вертолет Ка-52 во время боев на Покровском направлении.

Это первый случай за время российско-украинской войны, когда вертолет Ка-52 удалось сбить беспилотником, пишет Defense Express.

Уничтожение вертолета Ка-52 дроном Генерал Черешня OPTIX

Об уничтожении вражеского Ка-52 FPV-дроном сообщила компания-производитель дронов Генерал Черешня, отметив, что речь идет о БпЛА Генерал Черешня OPTIX.

Сейчас смотрят

О кодификации дрона компания сообщала в конце декабря 2025 года. Тогда отмечалось, что эти БпЛА доступны в вариантах с рамами размером 10, 13 и 15 дюймов.

Также были доступны варианты по длине катушки и дальности на 15, 20, 25, 30 и 35 километров.

Также речь шла о возможности комбинировать различные размеры рамы и длину катушки в зависимости от поставленной задачи.

Подготовка к операции длилась 1,5 месяца. В это время операторы БпЛА отслеживали маршруты полетов армейской авиации РФ и определяли возможные точки для перехвата.

Об этом рассказал командир 1-го батальона 59-й бригады Степные хищники майор Максим Богачук, пишет АрмияInform.

Сбитый Ка-52 принадлежал 17-й бригаде армейской авиации Центрального военного округа армии РФ. Экипаж вертолета погиб. Речь идет о военных 1997 и 1999 годов рождения.

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ и командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) сообщали, что в Донецкой области украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 Аллигатор с помощью FPV-дрона.

После аварийной посадки экипаж вражеского вертолета попытался скрыться. Однако пилоты 1 батальона 414 бригады Птицы Мадяра вовремя обнаружили и ликвидировали российских оккупантов.

По данным из открытых источников, ориентировочная рыночная стоимость такого вертолета составляет $16 млн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.