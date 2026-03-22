ВСУ впервые уничтожили вертолет Ка-52 с помощью оптоволоконного дрона: как это удалось сделать
- Операторы БпЛА 59-й дроно-штурмовой бригады Степные Хищники впервые за время полномасштабной войны сбили российский Ка-52 с помощью FPV-дрона Генерал Черешня OPTIX.
- Подготовка операции длилась 1,5 месяца. Операторы отслеживали маршруты авиации РФ и определяли точки для перехвата.
В пятницу, 20 марта, операторы БпЛА 59-й дронно-штурмовой бригады Степные хищники сбили российский ударный вертолет Ка-52 во время боев на Покровском направлении.
Это первый случай за время российско-украинской войны, когда вертолет Ка-52 удалось сбить беспилотником, пишет Defense Express.
Уничтожение вертолета Ка-52 дроном Генерал Черешня OPTIX
Об уничтожении вражеского Ка-52 FPV-дроном сообщила компания-производитель дронов Генерал Черешня, отметив, что речь идет о БпЛА Генерал Черешня OPTIX.
О кодификации дрона компания сообщала в конце декабря 2025 года. Тогда отмечалось, что эти БпЛА доступны в вариантах с рамами размером 10, 13 и 15 дюймов.
Также были доступны варианты по длине катушки и дальности на 15, 20, 25, 30 и 35 километров.
Также речь шла о возможности комбинировать различные размеры рамы и длину катушки в зависимости от поставленной задачи.
Подготовка к операции длилась 1,5 месяца. В это время операторы БпЛА отслеживали маршруты полетов армейской авиации РФ и определяли возможные точки для перехвата.
Об этом рассказал командир 1-го батальона 59-й бригады Степные хищники майор Максим Богачук, пишет АрмияInform.
Сбитый Ка-52 принадлежал 17-й бригаде армейской авиации Центрального военного округа армии РФ. Экипаж вертолета погиб. Речь идет о военных 1997 и 1999 годов рождения.
Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ и командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) сообщали, что в Донецкой области украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 Аллигатор с помощью FPV-дрона.
После аварийной посадки экипаж вражеского вертолета попытался скрыться. Однако пилоты 1 батальона 414 бригады Птицы Мадяра вовремя обнаружили и ликвидировали российских оккупантов.
По данным из открытых источников, ориентировочная рыночная стоимость такого вертолета составляет $16 млн.