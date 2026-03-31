Российские Воздушно-космические силы, вероятно, потеряли еще один истребитель-бомбардировщик Су-34. Обстоятельства инцидента пока неизвестны.

Об этом пишет Милитарный со ссылкой на российских Z-блогеров.

Обстоятельства потери самолета пока не раскрываются.

В посте пропагандист опубликовал старую фотографию, которая уже появлялась в мае 2024 года. На этот раз снимок показали в зеркальном отражении и скрыли бортовой номер.

Российские Telegram-каналы, пишущие о войне, отмечают, что пилот погиб.

Генеральный штаб ВСУ и Воздушные силы Украины пока не подтверждали информацию об уничтожении вражеского самолета.

Напомним, 25 сентября Силы обороны уничтожили российский истребитель Су-34 на Запорожском направлении, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Истребитель осуществлял террористические атаки по Запорожью, применяя управляемые авиабомбы.

Су-34 — советский двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в ОКБ Сухого.

Он был создан для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей врага.

Самолет способен развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч и подниматься на высоту до 14,6 км.

